Удар по Рыльску могли нанести ракетами ATACMS, число пострадавших выросло до 15
Mash: ВСУ обстреляли Рыльск ATACMS, пострадали 15 человек
Количество пострадавших при обстреле города Рыльск в Курской области до 15. Об этом пишет Mash.
Телеграм-канал утверждает, что обстрел вёлся ракетами ATACMS американского производства, с предварительно, кассетной частью. В результате удара загорелось здание педагогического училища. Осколки повредили дом культуры, физкультурно-оздоровительный комплекс, школу № 7, пожарную часть и несколько частных домов.
Напомним, обстрел Рыльска произошёл сегодня днём. Сообщалось, что всего было 13 залпов.
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