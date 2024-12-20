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20 декабря, 13:54
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Удар по Рыльску могли нанести ракетами ATACMS, число пострадавших выросло до 15

Mash: ВСУ обстреляли Рыльск ATACMS, пострадали 15 человек

Количество пострадавших при обстреле города Рыльск в Курской области до 15. Об этом пишет Mash.

Телеграм-канал утверждает, что обстрел вёлся ракетами ATACMS американского производства, с предварительно, кассетной частью. В результате удара загорелось здание педагогического училища. Осколки повредили дом культуры, физкультурно-оздоровительный комплекс, школу № 7, пожарную часть и несколько частных домов.

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Напомним, обстрел Рыльска произошёл сегодня днём. Сообщалось, что всего было 13 залпов.

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Shutterstock / FOTODOM / https://life.ru/p/1713748

Никита Никонов
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