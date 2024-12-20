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Регион
20 декабря, 14:07
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Очевидцы показали масштаб разрушений в педколледже после удара ВСУ по Рыльску

Рыльский социально-педагогический колледж оказался в эпицентре ракетного удара по Курскому пограничью. Очевидцы засняли масштаб разрушений: в здании вынесло окна и двери, обрушилась часть перекрытий. Огонь повредил несколько припаркованных во дворе машин, а некоторые постройки на территории до сих пор горят.

Последствия удара ВСУ по Рыльску. Видео © Telegram / Жесть Курск

В результате обстрела число раненых выросло до 15 человек. Пятеро погибли. Обстрел вёлся из американской РСЗО HIMARS. Всего по городу было выпущено более 13 залпов.

«Никого не бросим наедине с бедой»: Хинштейн вышел на связь после ракетного удара по Рыльску
«Никого не бросим наедине с бедой»: Хинштейн вышел на связь после ракетного удара по Рыльску
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Telegram / Жесть Курск

Марина Фещенко
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