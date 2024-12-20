Очевидцы показали масштаб разрушений в педколледже после удара ВСУ по Рыльску

Рыльский социально-педагогический колледж оказался в эпицентре ракетного удара по Курскому пограничью. Очевидцы засняли масштаб разрушений: в здании вынесло окна и двери, обрушилась часть перекрытий. Огонь повредил несколько припаркованных во дворе машин, а некоторые постройки на территории до сих пор горят.