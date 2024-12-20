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Регион
20 декабря, 14:05
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СМИ сообщили о пяти погибших и 26 пострадавших при ударе ВСУ по Рыльску

Mash: Пять человек погибли и 26 пострадали при ударе ВСУ по Рыльску

В результате удара ВСУ по Рыльску Курской области погибли пять человек, пострадали 26. Об этом сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, одну из жертв поразило осколками кассетного боеприпаса в районе дома культуры. Ещё один человек погиб у здания автовокзала.

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Напомним, что ВСУ ударили по Рыльску сегодня днём, под обстрел попало здание автовокзала, школы № 1, Дома культуры и педагогического училища. Всего по городу было выпущено не менее 13 залпов. Обстрел мог вестись ракетами ATACMS производства США.

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Mash

Никита Никонов
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