СМИ сообщили о пяти погибших и 26 пострадавших при ударе ВСУ по Рыльску
Mash: Пять человек погибли и 26 пострадали при ударе ВСУ по Рыльску
В результате удара ВСУ по Рыльску Курской области погибли пять человек, пострадали 26. Об этом сообщает Mash.
По данным телеграм-канала, одну из жертв поразило осколками кассетного боеприпаса в районе дома культуры. Ещё один человек погиб у здания автовокзала.
Напомним, что ВСУ ударили по Рыльску сегодня днём, под обстрел попало здание автовокзала, школы № 1, Дома культуры и педагогического училища. Всего по городу было выпущено не менее 13 залпов. Обстрел мог вестись ракетами ATACMS производства США.
Обложка ©