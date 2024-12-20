При обстреле Рыльска из HIMARS погибло 6 человек
Хинштейн сообщил о шести погибших при обстреле Рыльска
Пожар в Рыльске после атаки ВСУ. Фото © Telegram / Жесть Курск
В результате обстрела города Рыльска со стороны ВСУ погибло 6 человек, в их числе ребёнок. Пострадало 10 мирных жителей. Об этом сообщил врио главы Курской области Александр Хинштейн.
«По предварительным данным, погибли шесть человек, в том числе один ребёнок. В Центральную районную больницу Рыльска доставлено десять пострадавших, среди них — 13-летний ребёнок. Все они находятся под наблюдением врачей. Их травмы квалифицируются, как лёгкие», — написал он в телеграм-канале.
Повреждены Дом культуры, здание начальной школы №1, ОМК имени Ганина, учебный и жилой корпуса Рыльского авиационного колледжа, здание ЗАГС, три многоквартирных и несколько частных домов, а также порядка 15 автомобилей.
Напомним, что ВСУ ударили по Рыльску сегодня днём, под обстрел попало здание автовокзала, школы № 1, Дома культуры и педагогического училища. Всего по городу было выпущено более 13 залпов, предварительно, били HIMARS из Черниговской области.