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Регион
20 декабря, 15:42

При обстреле Рыльска из HIMARS погибло 6 человек

Хинштейн сообщил о шести погибших при обстреле Рыльска

Пожар в Рыльске после атаки ВСУ. Фото © Telegram / Жесть Курск

Пожар в Рыльске после атаки ВСУ. Фото © Telegram / Жесть Курск

В результате обстрела города Рыльска со стороны ВСУ погибло 6 человек, в их числе ребёнок. Пострадало 10 мирных жителей. Об этом сообщил врио главы Курской области Александр Хинштейн.

«По предварительным данным, погибли шесть человек, в том числе один ребёнок. В Центральную районную больницу Рыльска доставлено десять пострадавших, среди них 13-летний ребёнок. Все они находятся под наблюдением врачей. Их травмы квалифицируются, как лёгкие», — написал он в телеграм-канале.

Повреждены Дом культуры, здание начальной школы №1, ОМК имени Ганина, учебный и жилой корпуса Рыльского авиационного колледжа, здание ЗАГС, три многоквартирных и несколько частных домов, а также порядка 15 автомобилей.

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Напомним, что ВСУ ударили по Рыльску сегодня днём, под обстрел попало здание автовокзала, школы № 1, Дома культуры и педагогического училища. Всего по городу было выпущено более 13 залпов, предварительно, били HIMARS из Черниговской области.

Александра Вишнякова
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