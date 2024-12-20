При обстреле Рыльска из HIMARS погибло 6 человек

В результате обстрела города Рыльска со стороны ВСУ погибло 6 человек, в их числе ребёнок. Пострадало 10 мирных жителей. Об этом сообщил врио главы Курской области Александр Хинштейн.

«По предварительным данным, погибли шесть человек, в том числе один ребёнок. В Центральную районную больницу Рыльска доставлено десять пострадавших, среди них — 13-летний ребёнок. Все они находятся под наблюдением врачей. Их травмы квалифицируются, как лёгкие», — написал он в телеграм-канале.