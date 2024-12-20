СК возбудил дело о теракте после удара ВСУ по Рыльску американскими ракетами
Уголовное дело о теракте возбуждено после удара ВСУ по Рыльску, который унёс жизни нескольких человек, сообщила пресс-служба Следственного комитета.
«По данному факту Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт)», — говорится в сообщении ведомства.
Как уже сообщал Life.ru, по городу сегодня днём было выпущено более 13 залпов, предварительно, била украинская сторона HIMARS из Черниговской области. По некоторым данным, использовал противник ракеты ATACMS. Под обстрел попало здание автовокзала, школы № 1, Дома культуры и педагогического училища. Погибли не менее четырёх человек, среди них есть ребёнок. Врио главы губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что власти не бросят никого в беде.
Telegram/Типичный Курск