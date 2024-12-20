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20 декабря, 14:08
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Не менее 4 человек погибли при обстреле Рыльска, 16 пострадали

Обстрел Рыльска. Фото © Telegram/Типичный Курск

Обстрел Рыльска. Фото © Telegram/Типичный Курск

Не менее 4 жителей Рыльска Курской области погибли в результате обстрела ВСУ. Об этом сообщает SHOT.

Число пострадавших выросло до 16, большинство из них получили ранения в районе ДК. Осколками посекло девять зданий и около 12 авто, которые в момент обстрела ехали по дороге.

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Напомним, что ВСУ ударили по Рыльску сегодня днём, под обстрел попало здание автовокзала, школы № 1, Дома культуры и педагогического училища. Всего по городу было выпущено более 13 залпов, предварительно, били HIMARS из Черниговской области.

Александра Вишнякова
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