Не менее 4 человек погибли при обстреле Рыльска, 16 пострадали

Не менее 4 жителей Рыльска Курской области погибли в результате обстрела ВСУ. Об этом сообщает SHOT.

Число пострадавших выросло до 16, большинство из них получили ранения в районе ДК. Осколками посекло девять зданий и около 12 авто, которые в момент обстрела ехали по дороге.