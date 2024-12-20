Хинштейн назвал серьёзными разрушения в Рыльске после атаки ВСУ

По словам временно исполняющего обязанности губернатора Курской области Александра Хинштейна, результатом массовой ракетной атаки на Рыльск со стороны боевиков ВСУ стало существенное повреждение городской инфраструктуры, причём значительный ущерб понесли социальные объекты.

«Основной приоритет – восстановление теплоснабжения и электричества в домах, где они временно отсутствуют. Уже начаты работы по заклеиванию плёнкой разбитых окон для сохранения теплового баланса», – отметил Хинштейн в канале в Telegram.

По словам врио губернатора, разрушения после атаки серьёзные, пострадало множество объектов социальной инфраструктуры.