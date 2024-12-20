Хинштейн назвал оружие для смертоносной атаки на Рыльск и заявил об угрозе новых ударов
Хинштейн предупредил об опасности повторных ракетных ударов ВСУ по Рыльску
Пожар в Рыльске после атаки ВСУ. Фото © Telegram / Жесть Курск
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн предупредил об опасности повторных ракетных ударов по Рыльску, это осложняет действия оперативных служб на месте прошлых атак. По его словам, ВСУ сознательно выбирают мирные и социальные объекты в качестве целей для нанесения ударов ракетами HIMARS.
«Сегодня около 15:30 украинские нацисты нанесли массированный ракетный удар по городу Рыльску. Есть погибшие и пострадавшие. Всем раненым и пострадавшим врачи оказывают необходимую помощь. На месте работают спасатели, пожарные и другие оперативно-экстренные службы. Однако их действия осложняются попытками повторных ударов со стороны ВСУ. Силами ПВО сбито несколько ракет, выпущенных из установки РСЗО HIMARS», – информирует врио губернатора.
По его словам, украинские нацисты сознательно выбирают в качестве целей для ударов именно мирные объекты и учреждения социальной инфраструктуры. Из-за атак повреждены здания Дома культуры, физкультурно-оздоровительного комплекса, педагогического колледжа, школы, пожарной части, другие социальные объекты, а также частные домовладения, пишет Хинштейн. Сам он сейчас находится в Москве на заседании Госсовета и намерен сразу после него незамедлительно выехать в Рыльск. На место он направил и.о, председателя правительства Алексея Дедова. Он обещал, что вся необходимая помощь пострадавшим будет оказана, никто не останется один на один со своей бедой.
Напомним, что ВСУ ударили по Рыльску сегодня днём, под обстрел попало здание автовокзала, школы № 1, Дома культуры и педагогического училища. Всего по городу было выпущено более 13 залпов, предварительно, били HIMARS из Черниговской области.