Хинштейн назвал оружие для смертоносной атаки на Рыльск и заявил об угрозе новых ударов

«Сегодня около 15:30 украинские нацисты нанесли массированный ракетный удар по городу Рыльску. Есть погибшие и пострадавшие. Всем раненым и пострадавшим врачи оказывают необходимую помощь. На месте работают спасатели, пожарные и другие оперативно-экстренные службы. Однако их действия осложняются попытками повторных ударов со стороны ВСУ. Силами ПВО сбито несколько ракет, выпущенных из установки РСЗО HIMARS» , – информирует врио губернатора.

По его словам, украинские нацисты сознательно выбирают в качестве целей для ударов именно мирные объекты и учреждения социальной инфраструктуры. Из-за атак повреждены здания Дома культуры, физкультурно-оздоровительного комплекса, педагогического колледжа, школы, пожарной части, другие социальные объекты, а также частные домовладения, пишет Хинштейн. Сам он сейчас находится в Москве на заседании Госсовета и намерен сразу после него незамедлительно выехать в Рыльск. На место он направил и.о, председателя правительства Алексея Дедова. Он обещал, что вся необходимая помощь пострадавшим будет оказана, никто не останется один на один со своей бедой.