Хинштейн: Некоторые населённые пункты Курской области стёрты с лица земли

Александр Хинштейн, исполняющий обязанности губернатора Курской области, сообщил, что несколько приграничных населённых пунктов региона, скорее всего, частично или целиком уничтожены из-за действий ВСУ. Вероятно, их придётся отстраивать заново.

Об этом врио главы региона заявил в ходе видеообращения в своем Telegram-канале.

«Мы с высокой степенью уверенности осознаём, что некоторые из этих мест полностью или частично снесены с лица земли и их придется отстраивать заново», — отметил Хинштейн.

Накануне российские военные смогли остановить продвижение ВСУ в Курской области. Самолёты и артиллерия пресекли попытки противника пробраться дальше по территории России, сообщил глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.