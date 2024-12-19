Хинштейн: Некоторые населённые пункты Курской области стёрты с лица земли
Александр Хинштейн, исполняющий обязанности губернатора Курской области, сообщил, что несколько приграничных населённых пунктов региона, скорее всего, частично или целиком уничтожены из-за действий ВСУ. Вероятно, их придётся отстраивать заново.
Об этом врио главы региона заявил в ходе видеообращения в своем Telegram-канале.
«Мы с высокой степенью уверенности осознаём, что некоторые из этих мест полностью или частично снесены с лица земли и их придется отстраивать заново», — отметил Хинштейн.
Накануне российские военные смогли остановить продвижение ВСУ в Курской области. Самолёты и артиллерия пресекли попытки противника пробраться дальше по территории России, сообщил глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заверил, что после освобождения Курской области оценят ущерб от действий ВСУ и начнётся восстановление. Он подчеркнул, что пока российские силы целенаправленно уничтожают противника. Глава государства высказался об этом в ходе большой пресс-конференции и прямой линии, отвечая на вопрос жительницы области о завершении боевых действий близ границы с Курском.
t.me/Hinshtein