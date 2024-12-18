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Регион
18 декабря, 10:40

Глава Генштаба заявил об остановке продвижения ВСУ в Курской области

Российские войска остановили продвижение ВСУ в Курской области, авиация и артиллерия пресекли попытки прорыва вглубь территории. Об этом заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.

«В настоящее время уничтожение и выдавливание вооружённых формирований и иностранных наёмников из занятых населённых пунктов продолжается. В период боевых действий в курском приграничье противник лишился более 42 тысяч человек, свыше 1 800 танков и бронированных машин, более 350 артиллерийских орудий, минометов и реактивных систем залпового огня», — сказал он на брифинге для военных атташе иностранных государств.

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Ранее западные СМИ сообщали, что из-за сложных погодных условий в Курской области Вооружённые силы Украины были вынуждены перейти в оборону, их положение в регионе становится всё более бедственным: солдаты жалуются на снег, слякоть и крыс. При этом российские войска продолжают освобождать приграничье — село за селом.

Обложка ©

TACC / Алексей Коновалов

Александра Вишнякова
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