Бойцы ВСУ перешли в глухую оборону под Курском и жалуются на снег, слякоть и крыс
The Economist: ВСУ перешли в оборону в Курской области из-за погодных условий
Из-за сложных погодных условий в Курской области Вооружённые силы Украины были вынуждены перейти в оборону, их положение в регионе становится всё более бедственным, передаёт The Economist со ссылкой на украинских офицеров.
Кроме прочего, бойцы ВСУ жалуются на снег, холод, слякоть и крыс. В это же время российская армия имеет значительное преимущество в личном составе, вооружении и военной технике.
В публикации отмечается, что переломный момент наступил в сентябре, когда Киев вывел из региона элитные части, заменив их менее подготовленными бойцами. В результате ВСУ потеряли значительную часть территории, а также были вынуждены полностью перейти в оборону.
Недавно пленный боец ВСУ Артур Пломбирус рассказал о жестокости украинских командиров в Курской области. Он заявил, что солдат заставляли переодеваться в российскую форму и расстреливать мирных жителей. Пломбирус также признался, что, используя такой обман, он выходил к русским позициям, чтобы выманить солдат и расправиться с ними.
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