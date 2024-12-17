Из-за сложных погодных условий в Курской области Вооружённые силы Украины были вынуждены перейти в оборону, их положение в регионе становится всё более бедственным, передаёт The Economist со ссылкой на украинских офицеров.

Кроме прочего, бойцы ВСУ жалуются на снег, холод, слякоть и крыс. В это же время российская армия имеет значительное преимущество в личном составе, вооружении и военной технике.

В публикации отмечается, что переломный момент наступил в сентябре, когда Киев вывел из региона элитные части, заменив их менее подготовленными бойцами. В результате ВСУ потеряли значительную часть территории, а также были вынуждены полностью перейти в оборону.