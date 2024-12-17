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Регион
17 декабря, 05:15

Бойцы ВСУ перешли в глухую оборону под Курском и жалуются на снег, слякоть и крыс

The Economist: ВСУ перешли в оборону в Курской области из-за погодных условий

Из-за сложных погодных условий в Курской области Вооружённые силы Украины были вынуждены перейти в оборону, их положение в регионе становится всё более бедственным, передаёт The Economist со ссылкой на украинских офицеров.

Кроме прочего, бойцы ВСУ жалуются на снег, холод, слякоть и крыс. В это же время российская армия имеет значительное преимущество в личном составе, вооружении и военной технике.

В публикации отмечается, что переломный момент наступил в сентябре, когда Киев вывел из региона элитные части, заменив их менее подготовленными бойцами. В результате ВСУ потеряли значительную часть территории, а также были вынуждены полностью перейти в оборону.

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Недавно пленный боец ВСУ Артур Пломбирус рассказал о жестокости украинских командиров в Курской области. Он заявил, что солдат заставляли переодеваться в российскую форму и расстреливать мирных жителей. Пломбирус также признался, что, используя такой обман, он выходил к русским позициям, чтобы выманить солдат и расправиться с ними.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Анатолий Цейко
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