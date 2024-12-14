Армия России за сутки уничтожила сотни бойцов ВСУ под Курском и пленила трёх

Российские военные за последние сутки уничтожили свыше 200 бойцов ВСУ в курском приграничье, также подбили танк, американскую БМП Bradley, миномёт, а в плен сдались три украинских солдата. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«За сутки потери ВСУ составили более 200 военнослужащих ВСУ, уничтожены танк, боевая машина пехоты Bradley производства США, боевая бронированная машина, семь автомобилей, два артиллерийских орудия, миномёт и станция радиоэлектронной борьбы. Три военнослужащих ВСУ сдались в плен», — уточнили в ведомстве.

Всего за время боевых действий в Курской области противник потерял более 40460 военнослужащих, 240 танков, 178 БМП, 125 бронетранспортёров, 1253 бронемашины, 1131 автомобиль, 311 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок РСЗО, том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, 7 транспортно-заряжающих машин, 74 станции РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 27 единиц инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, а также шесть бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную технику.