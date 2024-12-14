Две украинские ракеты сбиты на подлёте к Курску
Две украинские ракеты уничтожены в приграничных районах Курской области
Силы ПВО уничтожили две украинские ракеты над приграничными районами Курской области. О предотвращении удара сообщила пресс-служба правительства региона.
«Две украинские ракеты уничтожены в приграничных районах Курской области. Спасибо бойцам ПВО», — говорится в сообщении.
Напомним, что в ночь на 11 декабря город Таганрог подвергся ракетной атаке со стороны ВСУ. В Минобороны РФ заявили, что удар был нанесён с использованием американских ракет ATACMS. Снаряды прилетали в котельную, в результате чего без тепла остались около 30 многоэтажек. Ответ не заставил себя ждать – утром 13 декабря Украина проснулась от мощных взрывов.
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