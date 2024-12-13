ВСУ не уберегли два британских танка Challenger стоимостью почти $20 миллионов

Российские войска за последние сутки уничтожили два британских танка Challenger. Это боевая машина считается одной из самых дорогих в мире и стоит около 8,6 миллиона долларов. Также украинская армия потеряла две боевые машины пехоты, в том числе немецкий Marder. Эти данные приводит Минобороны РФ.

«За сутки потери ВСУ составили более 200 военнослужащих, уничтожены три танка, из них два танка Challenger британского производства, две БМП, в том числе Marder немецкого производства, два бронетранспортёра, боевая бронированная машина, девять автомобилей, артиллерийское орудие, шесть миномётов и станция радиоэлектронной борьбы», — перечисляется в сводке ведомства 13 декабря.