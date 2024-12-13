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Регион
13 декабря, 14:16

ВСУ не уберегли два британских танка Challenger стоимостью почти $20 миллионов

Минобороны РФ: Войска России подбили два британских танка Challenger в зоне СВО

Танк Challenger 2. Обложка © Getty Images / Joe Giddens / PA Images

Танк Challenger 2. Обложка © Getty Images / Joe Giddens / PA Images

Российские войска за последние сутки уничтожили два британских танка Challenger. Это боевая машина считается одной из самых дорогих в мире и стоит около 8,6 миллиона долларов. Также украинская армия потеряла две боевые машины пехоты, в том числе немецкий Marder. Эти данные приводит Минобороны РФ.

«За сутки потери ВСУ составили более 200 военнослужащих, уничтожены три танка, из них два танка Challenger британского производства, две БМП, в том числе Marder немецкого производства, два бронетранспортёра, боевая бронированная машина, девять автомобилей, артиллерийское орудие, шесть миномётов и станция радиоэлектронной борьбы», — перечисляется в сводке ведомства 13 декабря.

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Также в Минобороны РФ сообщили, что за последнюю неделю общие потери Вооружённых сил Украины на всех направлениях специальной военной операции (СВО) превысили 12 тысяч военных. Наибольшие потери зафиксированы в зоне ответственности группировки российских войск «Запад» (свыше 3350 военных ВСУ). Далее идут «Центр» (более 3340), «Север» (до 2230), «Юг» (более 1830), «Восток» (до 1050) и «Днепр» (290).

Татьяна Миссуми
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