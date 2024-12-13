Оглашены плачевные для Киева потери ВСУ за неделю на всех направлениях СВО
МО РФ: За неделю ВСУ на всех направлениях СВО потеряли более 12 тысяч военных
За последнюю неделю общие потери Вооружённых сил Украины на всех направлениях специальной военной операции (СВО) превысили 12 тысяч военных. Это следует из недельного брифинга Министерства обороны РФ.
Наибольшие потери зафиксированы в зоне ответственности группировки российских войск «Запад» (свыше 3350 военных ВСУ). Далее идут «Центр» (более 3340), «Север» (до 2230), «Юг» (более 1830), «Восток» (до 1050) и «Днепр» (290).
Ранее в Минобороны сообщили, что ВС РФ за неделю нанесли 15 групповых ударов высокоточным оружием по ВПК Украины. Все цели были достигнуты. Это стало ответом на атаку ВСУ американскими ATACMS Ростовской области. В частности, «удары возмездия» настигли шесть энергообъектов в районе Львова.
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