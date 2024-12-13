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Регион
13 декабря, 13:00

Курение убивает: Украинский боец погубил себя и пятерых сослуживцев, высунувшись подымить

SHOT: Украинский боец погубил себя и пятерых сослуживцев, высунувшись покурить

Курящий ВСУшник погубил себя и ещё пятерых сослуживцев, потому что высунулся из укрытия подымить на свежем воздухе. Его заметил российский дрон-разведчик, пишет SHOT.

Российские военные уничтожили группу ВСУ из-за бойца, который высунулся покурить. Видео © SHOT

Боевую задачу поставили перед бойцами с позывными «Барнаул» и «Мага». Они справились безупречно. «На цыпочках» подобрались к подвалу-блиндажу и закинули туда сумку с минами ТМ72. Позже в укрытии были обнаружены шестеро погибших. Произошло всё на окраине Волчанска.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Никита Никонов
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