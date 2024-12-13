Курение убивает: Украинский боец погубил себя и пятерых сослуживцев, высунувшись подымить

Курящий ВСУшник погубил себя и ещё пятерых сослуживцев, потому что высунулся из укрытия подымить на свежем воздухе. Его заметил российский дрон-разведчик, пишет SHOT.

Боевую задачу поставили перед бойцами с позывными «Барнаул» и «Мага». Они справились безупречно. «На цыпочках» подобрались к подвалу-блиндажу и закинули туда сумку с минами ТМ72. Позже в укрытии были обнаружены шестеро погибших. Произошло всё на окраине Волчанска.