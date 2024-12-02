«Лохматый» сообщил о дерзкой выходке дюжины ВСУшников, которая стоила им жизни
Лебедев: Дроны-камикадзы уничтожили 12 солдат ВСУ, прикидывавшихся гражданскими
Российские дроны-комикадзе уничтожили 12 украинских боевиков, которые двигались по направлению к Курской области и, чтобы мимикрировать под мирных жителей, использовали для передвижения гражданский автомобиль и карету скорой помощи. Об этом рассказал у себя в телеграм-канале один из координаторов николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев, известный под позывным Лохматый.
«В районе села Писаревка их настигли наши дроны-камикадзе. Оба автомобиля с личным составом был уничтожен», — сообщил Лебедев.
Ранее стало известно, что ВСУ за прошедшие сутки потеряли свыше 250 военнослужащих на Курском направлении. А за всё время вторжения в российский регион ВС Украины потеряли свыше 37 355 бойцов и 226 танков.
Midjourney / Life.ru