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2 декабря, 12:40

«Лохматый» сообщил о дерзкой выходке дюжины ВСУшников, которая стоила им жизни

Лебедев: Дроны-камикадзы уничтожили 12 солдат ВСУ, прикидывавшихся гражданскими

Российские дроны-комикадзе уничтожили 12 украинских боевиков, которые двигались по направлению к Курской области и, чтобы мимикрировать под мирных жителей, использовали для передвижения гражданский автомобиль и карету скорой помощи. Об этом рассказал у себя в телеграм-канале один из координаторов николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев, известный под позывным Лохматый.

«В районе села Писаревка их настигли наши дроны-камикадзе. Оба автомобиля с личным составом был уничтожен», — сообщил Лебедев.

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Ранее стало известно, что ВСУ за прошедшие сутки потеряли свыше 250 военнослужащих на Курском направлении. А за всё время вторжения в российский регион ВС Украины потеряли свыше 37 355 бойцов и 226 танков.

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Midjourney / Life.ru

Марина Фещенко
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