На Украине грозятся впервые пустить в ход рой дронов с «автопилотом»

В 2025 году Украина сможет впервые отправить в атаку целый рой дронов, которые нуждаются в операторах для наведения на цель. Об этом заявил глава украинского Минцифры Михаил Фёдоров.

«Я думаю, что в следующем году значительно увеличится процент автономных дронов с наведением. Мы можем увидеть первые реальные применения роя дронов, хотя и не в массовом масштабе. Первые шаги будут сделаны», — заявил он.

По его словам, украинские дроны поражают цели без участия пилотов, потому что Украина разработала десятки отечественных систем искусственного интеллекта.