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2 декабря, 10:30

На Украине грозятся впервые пустить в ход рой дронов с «автопилотом»

Глава Минцифры Украины Фёдоров: В 2025 году ВСУ могут применить рой дронов

В 2025 году Украина сможет впервые отправить в атаку целый рой дронов, которые нуждаются в операторах для наведения на цель. Об этом заявил глава украинского Минцифры Михаил Фёдоров.

«Я думаю, что в следующем году значительно увеличится процент автономных дронов с наведением. Мы можем увидеть первые реальные применения роя дронов, хотя и не в массовом масштабе. Первые шаги будут сделаны», — заявил он.

По его словам, украинские дроны поражают цели без участия пилотов, потому что Украина разработала десятки отечественных систем искусственного интеллекта.

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Ранее подполье сообщало, что российские ВС нанесли удар по цеху сборки украинских беспилотников в районе населённого пункта Царичанка. В сопротивлении отметили, что на территории предприятия также есть учебный центр для дроноводов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTOTODOM / Phoenixns

Владимир Озеров
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