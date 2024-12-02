На Украине грозятся впервые пустить в ход рой дронов с «автопилотом»
Глава Минцифры Украины Фёдоров: В 2025 году ВСУ могут применить рой дронов
В 2025 году Украина сможет впервые отправить в атаку целый рой дронов, которые нуждаются в операторах для наведения на цель. Об этом заявил глава украинского Минцифры Михаил Фёдоров.
«Я думаю, что в следующем году значительно увеличится процент автономных дронов с наведением. Мы можем увидеть первые реальные применения роя дронов, хотя и не в массовом масштабе. Первые шаги будут сделаны», — заявил он.
По его словам, украинские дроны поражают цели без участия пилотов, потому что Украина разработала десятки отечественных систем искусственного интеллекта.
Ранее подполье сообщало, что российские ВС нанесли удар по цеху сборки украинских беспилотников в районе населённого пункта Царичанка. В сопротивлении отметили, что на территории предприятия также есть учебный центр для дроноводов.
Shutterstock / FOTOTODOM / Phoenixns