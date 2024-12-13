ВС РФ за неделю нанесли 15 групповых ударов высокоточным оружием по ВПК Украины

Вооружённые силы России за минувшую неделю совершили 15 групповых ударов с применением высокоточного оружия и БПЛА по объектам военно-промышленного комплекса, пунктам дислокации украинских войск и иностранных наёмников ВСУ. Об этом доложили в Минобороны РФ.

«С 7 по 13 декабря ВС РФ нанесено 15 групповых ударов высокоточным оружием и ударными БПЛА по объектам энергетики, обеспечивающим работу ВПК Украины, инфраструктуре военных аэродромов, местам сборки и хранения БПЛА», — доложили в военном ведомстве.

Также целями ударов стали арсеналы, склады боеприпасов, места дислокации формирований ВСУ и иностранных наёмников, добавили в ведомстве. Все цели ударов достигнуты.