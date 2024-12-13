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Регион
13 декабря, 13:20

ВС РФ за неделю нанесли 15 групповых ударов высокоточным оружием по ВПК Украины

Вооружённые силы России за минувшую неделю совершили 15 групповых ударов с применением высокоточного оружия и БПЛА по объектам военно-промышленного комплекса, пунктам дислокации украинских войск и иностранных наёмников ВСУ. Об этом доложили в Минобороны РФ.

«С 7 по 13 декабря ВС РФ нанесено 15 групповых ударов высокоточным оружием и ударными БПЛА по объектам энергетики, обеспечивающим работу ВПК Украины, инфраструктуре военных аэродромов, местам сборки и хранения БПЛА»,доложили в военном ведомстве.

Также целями ударов стали арсеналы, склады боеприпасов, места дислокации формирований ВСУ и иностранных наёмников, добавили в ведомстве. Все цели ударов достигнуты.

Минобороны доложило о предотвращении украинского удара по Владимирской области
Минобороны доложило о предотвращении украинского удара по Владимирской области

Ранее в МО РФ прокомментировали масштабную атаку сотней ракет и беспилотников по энергообъектам Украины утром 13 декабря В министерстве заявили, что киевский ВПК был атакован в качестве ответа на удар американскими ракетами ATACMS по Ростовской области.

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Юрий Лысенко
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