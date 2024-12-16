Украинские командиры заставляли солдат в Курской области переодеваться в российскую форму и расстреливать мирное население. О зверствах киевского режима рассказал пленный боец ВСУ Артур Пломбирус, прежде осуждённый за грабёж. Он признался, что переодетым приходил к русским позициям, просил сигарету, выманивал солдат из укрытия и расправлялся.

«Командование говорило, если попадутся гражданские люди, не разговаривать на украинском языке — расправляться на месте. Стрелял в него, он упал, убил или нет — не знаю», — рассказал пленный.

В стройные ряды войск киевского режима Пломбирус попал из мест лишения свободы, где находился за грабёж. Ему обещали денег и снятие судимости. Его подразделение разбили, закидали гранатами. Тогда боец решил пойти в плен.