«Гранатой взорвитесь!» Солдат ВСУ перед боем программируют на самоубийство вместо плена

Солдаты ВСУ подвергаются психологической обработке перед тем, как их отправят в Курскую область. Также бойцов программируют на самоубийство вместо сдачи в плен, рассказал украинский военнопленный Иван Сова на видео, распространённом Минобороны РФ.

«В плен не сдавайтесь, вас убьют. Лучше сами себя убейте, застрелитесь, гранатой взорвитесь, заберите с собой противника», — вспоминает Сова о жутком инструктаже.

Самого солдата отправили на фронт буквально с рабочего место. Боец шёл на ночную смену и неожиданно появились сотрудники ТЦК, которые «упаковали и увезли». Что приехал в Курскую область — узнал от водителя машины, который сказал: «Добро пожаловать в Россию».

Изначально армия ВС РФ наносила удары по позициям украинских военных, атаковала FPV-дронами, а позже бойцам ВСУ предложили сдаться. Сова получил ранение и остался жив только благодаря российским военнослужащим, которые оказали ему первую помощь и эвакуировали с передовой в тыл.

«Нас [командиры] просто считают за мясо», — заключил Сова.