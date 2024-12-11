Командование ВСУ отдаёт бойцам, находящимся в Курской области, приказы на расправу с местным населением в приграничье. Об этом рассказал командир батальона полка морской пехоты ВС РФ с позывным Гранит.

«Есть из материалов перехватов информация, что есть у них здесь такой оперативный дежурный, Звериный [его] позывной. Очень часто в перехватах проходит такая информация, что он приказывает расправляться с мирными жителями», — рассказал Гранит, передаёт ТАСС.