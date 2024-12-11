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11 декабря, 07:31

«Ловить и расправляться»: Стало известно о страшных приказах командира ВСУ с позывным Звериный

Комбат Гранит: Бойцам ВСУ отдают приказы на расправы с жителями Курской области

Командование ВСУ отдаёт бойцам, находящимся в Курской области, приказы на расправу с местным населением в приграничье. Об этом рассказал командир батальона полка морской пехоты ВС РФ с позывным Гранит.

«Есть из материалов перехватов информация, что есть у них здесь такой оперативный дежурный, Звериный [его] позывной. Очень часто в перехватах проходит такая информация, что он приказывает расправляться с мирными жителями», — рассказал Гранит, передаёт ТАСС.

Морпех также уточнил, что Звериный своим подразделениям зачастую отдаёт приказы «ловить и расправляться с мирными жителями» максимально жестокими способами.

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Тем временем украинские формирования продолжают терпеть крах в курском приграничье. По информации Министерства обороны РФ, накануне они потеряли там две сотни бойцов. А в Сумской области ликвидирован подполковник ВСУ Эдуард Кравченко.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Madonova

Мария Любицкая
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