В Госдуме поведали о пыточных камерах, оборудованных ВСУ в домах Суджанского района
Депутат от КПРФ Иванов: ВСУ устроили пыточные камеры в домах суджанцев
Депутат Государственной Думы от КПРФ Николай Иванов сообщил о серьёзной ситуации в Суджанском районе, где, по его словам, украинские силы организовали пыточные камеры в домах местных жителей.
«В домах суджанцев укрофашисты устроили пыточные камеры, в которых пытают наших военнопленных с использованием электрического тока», - сообщил парламентарий на пленарном заседании во вторник.
Он также выразил особую тревогу по поводу судьбы 45 детей до 15 лет, которых вывезли на территорию Украины. Иванов отметил, что после этих событий на Западе наблюдается снижение цен на донорские органы, что может свидетельствовать о превышении предложения над спросом.
Тем временем украинские формирования продолжают терпеть крах в курском приграничье. По информации Министерства обороны РФ, за минувшие сутки они потеряли там две сотни бойцов. А в Сумской области ликвидирован подполковник ВСУ Эдуард Кравченко. Это он руководил вторжением киевского режима на территорию российского региона.
Kandinsky 3.1 / Life.ru