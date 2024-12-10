Депутат Государственной Думы от КПРФ Николай Иванов сообщил о серьёзной ситуации в Суджанском районе, где, по его словам, украинские силы организовали пыточные камеры в домах местных жителей.

«В домах суджанцев укрофашисты устроили пыточные камеры, в которых пытают наших военнопленных с использованием электрического тока», - сообщил парламентарий на пленарном заседании во вторник.

Он также выразил особую тревогу по поводу судьбы 45 детей до 15 лет, которых вывезли на территорию Украины. Иванов отметил, что после этих событий на Западе наблюдается снижение цен на донорские органы, что может свидетельствовать о превышении предложения над спросом.