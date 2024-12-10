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Регион
10 декабря, 08:44
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Житель Раздольного в ДНР держал пленных россиян в рабстве и сдавал их «в аренду»

Житель поселка Раздольное в ДНР содержал российских военнопленных в условиях рабства. Об этом сообщил эвакуированный из этого населенного пункта беженец в интервью нашим коллегам из РИА «Новости».

По его информации, в подвале Александра Филахтова находились около шести пленных. Он сдавал их в аренду для работы на своей ферме.

Беженец также отметил, что Филахтов сотрудничал с Вооруженными силами Украины (ВСУ), которые предоставляли ему военнопленных. После захвата Раздольного российскими войсками семья Филахтова покинула местность и уехала в Днепропетровск (украинское название — Днепр).

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А ранее попавший в плен украинский десантник поделился секретами «интенсивного» курса молодого бойца в 95-й десантно-штурмовой бригаде, после которого командование ВСУ отправляет мобилизованных воевать в Курскую область.

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Марина Фещенко
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