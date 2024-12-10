Житель поселка Раздольное в ДНР содержал российских военнопленных в условиях рабства. Об этом сообщил эвакуированный из этого населенного пункта беженец в интервью нашим коллегам из РИА «Новости».

По его информации, в подвале Александра Филахтова находились около шести пленных. Он сдавал их в аренду для работы на своей ферме.

Беженец также отметил, что Филахтов сотрудничал с Вооруженными силами Украины (ВСУ), которые предоставляли ему военнопленных. После захвата Раздольного российскими войсками семья Филахтова покинула местность и уехала в Днепропетровск (украинское название — Днепр).