Житель Раздольного в ДНР держал пленных россиян в рабстве и сдавал их «в аренду»
Житель поселка Раздольное в ДНР содержал российских военнопленных в условиях рабства. Об этом сообщил эвакуированный из этого населенного пункта беженец в интервью нашим коллегам из РИА «Новости».
По его информации, в подвале Александра Филахтова находились около шести пленных. Он сдавал их в аренду для работы на своей ферме.
Беженец также отметил, что Филахтов сотрудничал с Вооруженными силами Украины (ВСУ), которые предоставляли ему военнопленных. После захвата Раздольного российскими войсками семья Филахтова покинула местность и уехала в Днепропетровск (украинское название — Днепр).
А ранее попавший в плен украинский десантник поделился секретами «интенсивного» курса молодого бойца в 95-й десантно-штурмовой бригаде, после которого командование ВСУ отправляет мобилизованных воевать в Курскую область.
Kandinsky 3.1 / Life.ru