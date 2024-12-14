Украинские военнослужащие на Покровском направлении попали под огонь собственной артиллерии, потому что их заподозрили в попытке сдаться в плен к российским войскам. Об этом рассказал пленный солдат ВСУ Сергей Кещук, сообщает Минобороны РФ.

По словам украинского бойца, его мобилизовали насильно, поймав прямо на улице, затем сразу отправили на полигон, но никакой серьёзной подготовки там не было. Командование только вымогало у новобранцев деньги. Кещук рассказал, что скидываться приходилось на всё: продукты, смазка для автомата, электричество, бензин, генераторы. А 10 декабря он был отправлен на позиции на Покровском направлении. Его и четырёх сослуживцев поставили на самый передний край без всякой поддержки и приказали держать рубежи до последнего. Через неделю к бойцам ВСУ вплотную подошли войска России.

«Как мы сдались — мы просидели ещё, нас свои бомбили, и ваши подходили, очень много человек. Свои же нас бомбили и задвухсотили одного нашего», — признался Кещук. Ему удалось выжить, вовремя сдавшись в плен.