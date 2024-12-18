Крымские десантники в два счёта разделались с танком Abrams под Курском

Российские военные точным ударом при помощи беспилотников уничтожили американский танк Abrams, который попался им в районе Новоивановки в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ и показали кадры поражения иностранной техники ВСУ.

ВС РФ подбили американский танк. Видео © Telegram / Минобороны России

«Операторы БПЛА Крымских десантников обнаружили танк Abrams производства США. Точным ударом FPV-дрона оператор – командир взвода с позывным «Чехов» – поразил и обездвижил танк ВСУ, а вторым попаданием его подчинённых бронетехника была ликвидирована», — говорится в тексте.

Вражеский танк двигался в сторону российских позиций и был вовремя обнаружен разведкой РФ с воздуха. Когда танк уничтожили, оставшийся от него остов заснял ещё один дрон ВС РФ. Наши военнослужащие отметили, что зарубежная техника особенно хорошо горит на русской земле.