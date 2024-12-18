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18 декабря, 09:54

Крымские десантники в два счёта разделались с танком Abrams под Курском

Минобороны РФ показало уничтожение американского танка Abrams в Курской области

Российские военные точным ударом при помощи беспилотников уничтожили американский танк Abrams, который попался им в районе Новоивановки в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ и показали кадры поражения иностранной техники ВСУ.

ВС РФ подбили американский танк. Видео © Telegram / Минобороны России

«Операторы БПЛА Крымских десантников обнаружили танк Abrams производства США. Точным ударом FPV-дрона оператор – командир взвода с позывным «Чехов» – поразил и обездвижил танк ВСУ, а вторым попаданием его подчинённых бронетехника была ликвидирована», — говорится в тексте.

Вражеский танк двигался в сторону российских позиций и был вовремя обнаружен разведкой РФ с воздуха. Когда танк уничтожили, оставшийся от него остов заснял ещё один дрон ВС РФ. Наши военнослужащие отметили, что зарубежная техника особенно хорошо горит на русской земле.

ВСУ бросают в пекло танки Leopard и Abrams в советской броне
ВСУ бросают в пекло танки Leopard и Abrams в советской броне

Ранее советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан признал, что переданные Украине танки Abrams не являются эффективным средством для ведения боевых действий. На форуме по национальной обороне в Калифорнии он заявил, что эта техника не подходит для нужд ВСУ. По его словам, украинские солдаты неумело пользуются боевыми машинами, подставляя их под удар ВС РФ.

Обложка ©

Telegram / Минобороны России

Татьяна Миссуми
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