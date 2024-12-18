Крымские десантники в два счёта разделались с танком Abrams под Курском
Минобороны РФ показало уничтожение американского танка Abrams в Курской области
Российские военные точным ударом при помощи беспилотников уничтожили американский танк Abrams, который попался им в районе Новоивановки в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ и показали кадры поражения иностранной техники ВСУ.
ВС РФ подбили американский танк. Видео © Telegram / Минобороны России
«Операторы БПЛА Крымских десантников обнаружили танк Abrams производства США. Точным ударом FPV-дрона оператор – командир взвода с позывным «Чехов» – поразил и обездвижил танк ВСУ, а вторым попаданием его подчинённых бронетехника была ликвидирована», — говорится в тексте.
Вражеский танк двигался в сторону российских позиций и был вовремя обнаружен разведкой РФ с воздуха. Когда танк уничтожили, оставшийся от него остов заснял ещё один дрон ВС РФ. Наши военнослужащие отметили, что зарубежная техника особенно хорошо горит на русской земле.
Ранее советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан признал, что переданные Украине танки Abrams не являются эффективным средством для ведения боевых действий. На форуме по национальной обороне в Калифорнии он заявил, что эта техника не подходит для нужд ВСУ. По его словам, украинские солдаты неумело пользуются боевыми машинами, подставляя их под удар ВС РФ.
Telegram / Минобороны России