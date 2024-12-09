Украинские танки Leopard и Abrams начали обвешивать советской динамической защитой «Контакт-1», заявил индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев. Однако даже эта мера не помогает справиться с российскими новейшими огневыми и ударными контурами.

«В зоне СВО также регулярно встречаются «Абрамсы» и «Леопарды», обвешанные советской динамической защитой «Контакт-1». Это признание в каком-то смысле. Хотя часто это не помогает противнику в противостоянии с нашими новейшими огневыми и ударными контурами», — заявил Оздоев в интервью газете «Красная звезда».

Директор также заявил, что «Ростех» производит широкий ассортимент управляемых боеприпасов, включая артиллерийские снаряды «Краснополь», которые способны точно поражать небольшие движущиеся цели. В настоящее время они активно используются в зоне специальной военной операции, в том числе в модернизированном варианте «Краснополь-М2». Эти снаряды обладают высокой точностью, что делает шансы противника минимальными даже на больших дистанциях.