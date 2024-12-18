ВСУ выбили ещё из двух сёл под Курском, идёт зачистка

Российские войска освободили и скоро зачистят сёла Русское Поречное и Черкасское Поречное в Курской области. Таким мнением поделился в телеграм-канале военный блогер Юрий Подоляка. По его словам, уже было освобождено в данных населённых пунктах 14,3 квадратных километра территорий.

Ранее сообщалось, что всего за время боевых действий в Курской области украинская армия потеряла более 41660 военнослужащих, 242 танка, 182 боевые машины пехоты, 126 бронетранспортёров. При этом из-за сложных погодных условий в регионе ВСУ были вынуждены перейти в оборону, их положение становится всё более бедственным, пишет The Economist.