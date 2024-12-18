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Регион
18 декабря, 07:43

ВСУ выбили ещё из двух сёл под Курском, идёт зачистка

Подоляка сообщил об освобождении сёл Русское Поречное и Черкасское Поречное

Российские войска освободили и скоро зачистят сёла Русское Поречное и Черкасское Поречное в Курской области. Таким мнением поделился в телеграм-канале военный блогер Юрий Подоляка. По его словам, уже было освобождено в данных населённых пунктах 14,3 квадратных километра территорий.

«Курская область. Русское Поречное, село практически освобождено, северные окраины в серой зоне, идёт зачистка», — подчеркнул он.

Куча мёртвых тел и сожжённой техники осталась от колонны ВСУ после встречи с Армией России
Куча мёртвых тел и сожжённой техники осталась от колонны ВСУ после встречи с Армией России

Ранее сообщалось, что всего за время боевых действий в Курской области украинская армия потеряла более 41660 военнослужащих, 242 танка, 182 боевые машины пехоты, 126 бронетранспортёров. При этом из-за сложных погодных условий в регионе ВСУ были вынуждены перейти в оборону, их положение становится всё более бедственным, пишет The Economist.

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ТАСС / Александр Полегенько

Татьяна Миссуми
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