В Курской области армия Украины потеряла за сутки до 260 военных. Также российские бойцы лишили ВСУ трёх боевых маши, пяти автомобилей, хорватской пусковой установки РСЗО RAK-SA-12, двух 122-мм гаубиц Д-30 и станции радиоэлектронной борьбы.

«Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 41660 военнослужащих, 242 танка, 182 боевые машины пехоты, 126 бронетранспортёров, 1279 боевых бронированных машин, 1150 автомобилей, 316 артиллерийских орудий, 41 пусковую установку реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США», — рассказали в Минобороны России.