Потери ВСУ в Курской области перевалили за 41 тысячу человек
Минобороны: Потери ВСУ в Курской области за сутки составили 260 военных
В Курской области армия Украины потеряла за сутки до 260 военных. Также российские бойцы лишили ВСУ трёх боевых маши, пяти автомобилей, хорватской пусковой установки РСЗО RAK-SA-12, двух 122-мм гаубиц Д-30 и станции радиоэлектронной борьбы.
«Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 41660 военнослужащих, 242 танка, 182 боевые машины пехоты, 126 бронетранспортёров, 1279 боевых бронированных машин, 1150 автомобилей, 316 артиллерийских орудий, 41 пусковую установку реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США», — рассказали в Минобороны России.
Ранее бойцы ВСУ пожаловались на снег в Курской области. Из-за сложных погодных условий им пришлось перейти в оборону, положение украинцев в регионе становится всё более бедственным.
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