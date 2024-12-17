Солдаты киевского режима дважды предпринимали попытки изнасиловать несовершеннолетнюю девочку из Суджи Курской области. Об этом рассказала её мать Наталья Разуменко, показания которой предоставил РИА «Новости» посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

«У меня 14-летняя дочка. Украинский военный выследил, где мы живём, и пришел «в гости». Пришёл он днём, говорит: «Можно я с вами посижу, кофе угостите?» - «Да ради Бога, угостим». Посидел, потом что-то попросил у Насти в доме и пошёл за ней. Он начал к ней приставать. Она вырвалась, выбежала, и он следом вышел», — рассказала мать девочки.

Женщина рассказала, что боец немного посидел и ушёл. Следующий визит случился в 12 ночи, неизвестные начали стучать им в окна и угрожать. Разуменко удалось вместе с дочкой сбежать через окно в соседний двор и забраться в дом, где они в страхе просидели до самого утра. Когда они вернулись к себе, обнаружили, что двери были прострелены.