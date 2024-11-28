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28 ноября, 13:57
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Пенсионер из Суджи, попавший в плен ВСУ, оставил в паспорте предсмертную записку

Переживший плен ВСУ пенсионер Валерий из Суджи. Обложка © Telegram / RT

Переживший плен ВСУ пенсионер Валерий из Суджи. Обложка © Telegram / RT

22 ноября 70-летний пенсионер по имени Валерий вместе с другими россиянами был освобождён из плена ВСУ. Мужчина жил в Судже. Украинские боевики захватили его во время вторжения в Курскую область. Мужчина не верил в спасения и оставил предсмертную записку прямо у себя в паспорте.

«Прощайте, дорогие мои, родственники, ухожу к маме», — предсмертное письмо Валерия заканчивается трогательными словами.

Паспорт пенсионера Валерия из Суджи. Обложка © Telegram / RT

Паспорт пенсионера Валерия из Суджи. Обложка © Telegram / RT

Его племянница рассказала RT, что родные Валерия покинули Суджу ещё в августе, причём автомобиль с беженцами атаковали дроны ВСУ. Пенсионер остался с бывшей женой, родственники были уверены, что он тоже уедет, но дедушку так никто и не забрал. Мужчина практически слепой, у него больные ноги.

В сентябре его захватили украинские военные и связанного бросили в яму. Плен пенсионер провёл в холодном помещении местной школы-интерната. Кормили плохо. Из-за невыносимых условий Валерий согласился, чтобы его вывезли в Суммы, однако был уверен, что там его убьют, поэтому оставил предсмертную записку. После освобождения ему выдали новый паспорт.

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Пленный раскрыл, как командование ВСУ обходится с телами украинских бойцов

Примечательно, что ВСУ проявляют нечеловеческое отношение не только к мирным россиянам, но и к собственным гражданам. Ранее пленный боец ВСУ рассказал, как командир держал его в норе под страхом убийства.

Борис Эльфанд
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