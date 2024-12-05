Осквернивший мемориал в Судже литовец доигрался и лишился всех спонсоров

Внесённый в России в список экстремистов и террористов за надругательство над мемориалом в Курской области литовский активист Валдас Барткевичюс* сообщил, что столкнулся с осуждением и потерял поддержку нескольких крупных спонсоров. Эти средства ранее направлялись на закупку транспорта для нужд Вооружённых сил Украины (ВСУ).

«Даже те, кто поддерживает Украину... осудили меня после моей акции. Мы лишились поддержки со стороны некоторых действительно щедрых спонсоров», — заявил Барткевичюс* в своих социальных сетях.

Скандальная акция Барткевичюса*, во время которой он справил нужду на мемориал Воинам-Освободителям в городе Суджа Курской области, вызвала возмущение как в России, так и за её пределами. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить против него уголовное дело по статьям о реабилитации нацизма, повреждении мемориального объекта и публичном оправдании терроризма.