Гражданин Литвы осквернил могилу героев ВОВ под Курском и задонатил ВСУ
Литовец Валдис Барткевичюс совершил акт надругательства над братской могилой советских героев Великой Отечественной войны в Курской области, сообщает Следственный комитет России. В отношении него планируют возбудить уголовное дело.
«В СМИ и соцмедиа сообщается, что гражданин Литвы Валдис Барткевичюс в Судже осквернил памятник Воинам Освободителям. Председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил возбудить уголовное дело, запросив необходимую информацию в МИД России, — говорится в сообщении.
По данным ведомства, гражданин Литвы ранее высказывался против русской культуры как в своей стране, так и в других европейских государствах. Барткевичюс уже совершал акт вандализма, осквернив памятник поэту Александру Пушкину в Вильнюсе, и публично оправдывал теракт в московском «Крокусе». Кроме того, в своих соцсетях он подтвердил, что прибыл в Казачью Локню под Суджей для передачи украинским войскам автомобиля, приобретённого на пожертвования. Он также похвастался тем, что пописал на захоронения и посетил разграбленный магазин.
Ранее Life.ru рассказывал, что ставропольском Невинномысске задержали четырёх приезжих, которые подозреваются в осквернении Вечного огня. В ближайшее время в отношении них будет избрана мера пресечения. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств.
LIfe.ru