Гражданин Литвы осквернил могилу героев ВОВ под Курском и задонатил ВСУ

По данным ведомства, гражданин Литвы ранее высказывался против русской культуры как в своей стране, так и в других европейских государствах. Барткевичюс уже совершал акт вандализма, осквернив памятник поэту Александру Пушкину в Вильнюсе, и публично оправдывал теракт в московском «Крокусе». Кроме того, в своих соцсетях он подтвердил, что прибыл в Казачью Локню под Суджей для передачи украинским войскам автомобиля, приобретённого на пожертвования. Он также похвастался тем, что пописал на захоронения и посетил разграбленный магазин.