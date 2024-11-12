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Регион
12 ноября, 10:45

Гражданин Литвы осквернил могилу героев ВОВ под Курском и задонатил ВСУ

Литовец Валдис Барткевичюс совершил акт надругательства над братской могилой советских героев Великой Отечественной войны в Курской области, сообщает Следственный комитет России. В отношении него планируют возбудить уголовное дело.

«В СМИ и соцмедиа сообщается, что гражданин Литвы Валдис Барткевичюс в Судже осквернил памятник Воинам Освободителям. Председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил возбудить уголовное дело, запросив необходимую информацию в МИД России, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, гражданин Литвы ранее высказывался против русской культуры как в своей стране, так и в других европейских государствах. Барткевичюс уже совершал акт вандализма, осквернив памятник поэту Александру Пушкину в Вильнюсе, и публично оправдывал теракт в московском «Крокусе». Кроме того, в своих соцсетях он подтвердил, что прибыл в Казачью Локню под Суджей для передачи украинским войскам автомобиля, приобретённого на пожертвования. Он также похвастался тем, что пописал на захоронения и посетил разграбленный магазин.

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Ранее Life.ru рассказывал, что ставропольском Невинномысске задержали четырёх приезжих, которые подозреваются в осквернении Вечного огня. В ближайшее время в отношении них будет избрана мера пресечения. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств.

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LIfe.ru

Александра Мышляева
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