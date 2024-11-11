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Регион
11 ноября, 15:39

На Ставрополье четверо приезжих потоптались по Вечному огню и привлекли внимание СК

СК: На Ставрополье задержали четырёх подозреваемых в осквернении Вечного огня

Подозреваемые в осквернении символа воинской славы РФ. Обложка © Telegram / СУ СК России по Ставропольскому краю

Подозреваемые в осквернении символа воинской славы РФ. Обложка © Telegram / СУ СК России по Ставропольскому краю

В ставропольском Невинномысске задержали четырёх приезжих из соседней республики, которые подозреваются в осквернении Вечного огня. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

В Невинномыске осквернили Вечный огонь. Видео © Telegram / СУ СК России по Ставропольскому краю

В ведомстве уточнили, что накануне в городе Невинномысске четверо молодых людей осквернили Вечный огонь около Обелиска «Вечная Слава», который был воздвигнут в память о воинах, погибших в годы гражданской и Великой Отечественной войн (ВОВ).

«Следователем СК России молодые люди задержаны. В ближайшее время в отношении них будет избрана мера пресечения. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств», — говорится в сообщении.

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А ранее Life.ru рассказывал, что в Новгородской области подростки пожарили маршмэллоу на Вечном огне. СК начал проверку этой информации.

Дарья Нарыкова
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