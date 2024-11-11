На Ставрополье четверо приезжих потоптались по Вечному огню и привлекли внимание СК

В ставропольском Невинномысске задержали четырёх приезжих из соседней республики, которые подозреваются в осквернении Вечного огня. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

В Невинномыске осквернили Вечный огонь. Видео © Telegram / СУ СК России по Ставропольскому краю

В ведомстве уточнили, что накануне в городе Невинномысске четверо молодых людей осквернили Вечный огонь около Обелиска «Вечная Слава», который был воздвигнут в память о воинах, погибших в годы гражданской и Великой Отечественной войн (ВОВ).

«Следователем СК России молодые люди задержаны. В ближайшее время в отношении них будет избрана мера пресечения. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств», — говорится в сообщении.