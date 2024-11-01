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1 ноября, 19:24

В Новгородской области подростки пожарили маршмэллоу на Вечном огне

В Новгородской области дети жарили маршмэллоу на Вечном огне. Фото © VK / Боровичи — самое интересное для вас

В Новгородской области дети жарили маршмэллоу на Вечном огне. Фото © VK / Боровичи — самое интересное для вас

В Новгородской области дети осквернили мемориал «Победа», пожарив на Вечном огне маршмэллоу. Фотографии школьников опубликовали в местной группе «Вконтакте». Возмущённая подписчица призвала родителей следить за своими детьми.

Следственный комитет начал проверку информации, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Позже будет принято процессуальное решение.

В Новгородской области следователями СК организована проверка произошедшего. Видео © Telegram / «СУ СКР по Новгородской области»

«Организовано проведение доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества либо унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны, совершенные публично)», — сообщили в ведомстве.

Ранее ещё один вопиющий случай произошёл в Подольске, где пьяная женщина подожгла венки у памятника-монумента «Скорбящая мать», после чего сбежала с места преступления. Следователи возбудили уголовное дело.

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Алена Пенчугина
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