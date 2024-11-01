В Новгородской области подростки пожарили маршмэллоу на Вечном огне

В Новгородской области дети осквернили мемориал «Победа», пожарив на Вечном огне маршмэллоу. Фотографии школьников опубликовали в местной группе «Вконтакте». Возмущённая подписчица призвала родителей следить за своими детьми.

Следственный комитет начал проверку информации, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Позже будет принято процессуальное решение.

В Новгородской области следователями СК организована проверка произошедшего. Видео © Telegram / «СУ СКР по Новгородской области»