Пьяная женщина осквернила памятник «Скорбящая мать» в Подмосковье
СК: В Подольске женщина подожгла венки у памятника-монумента «Скорбящая мать»
Памятник «Скорбящая мать» в Подольске. Обложка © Telegram / ГСУ СК России по Московской области
Женщина подожгла четыре венка около памятника-монумента «Скорбящая мать» в Подольске в Московской области. Следователи возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по региону.
Памятник «Скорбящая мать» в Подольске. Фото © Telegram / ГСУ СК России по Московской области
По версии следствия, 27 октября женщина в пьяном состоянии подожгла четыре венка, которые лежали около памятника. После этого она сбежала с места преступления.
«Возбуждено уголовное дело в отношении 36-летней женщины. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 243.4 УК РФ (повреждение памятников и других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов)», — указано в сообщении.
В ведомстве дополнили, что в скором времени хулиганку доставят к следователю. Специалисты уже изъяли запись с камеры видеонаблюдения, а также осмотрели место происшествия.
А ранее Life.ru писал, что в Иркутской области задержали подростков, которые осквернили мемориал Воинской славы. Двое несовершеннолетних детей нарисовали на снегу перед памятником нацистскую символику. Возбуждено уголовное дело.