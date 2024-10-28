Пьяная женщина осквернила памятник «Скорбящая мать» в Подмосковье

Женщина подожгла четыре венка около памятника-монумента «Скорбящая мать» в Подольске в Московской области. Следователи возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по региону.

Памятник «Скорбящая мать» в Подольске. Фото © Telegram / ГСУ СК России по Московской области

По версии следствия, 27 октября женщина в пьяном состоянии подожгла четыре венка, которые лежали около памятника. После этого она сбежала с места преступления.

«Возбуждено уголовное дело в отношении 36-летней женщины. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 243.4 УК РФ (повреждение памятников и других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов)», — указано в сообщении.

В ведомстве дополнили, что в скором времени хулиганку доставят к следователю. Специалисты уже изъяли запись с камеры видеонаблюдения, а также осмотрели место происшествия.