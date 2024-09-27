СК ищет виновных в уничтожении уфимской аллеи, посвящённой СВО

Уголовное дело возбуждено по факту повреждения «Аллеи возвращения домой» в Уфе, которая посвящена бойцам СВО. Об этом сообщили в пресс-службе СК России. Уточняется, что председатель комитета Александр Бастрыкин ждёт доклад о результатах расследования.

«В СМИ сообщается об уничтожении аллеи, посвящённой бойцам, вернувшимся из зоны СВО, в городе Уфе. Территория памятного объекта передана под строительство торгового центра, выкорчеваны деревья, посаженные местными жителями в знак уважения российским военнослужащим», — говорится в сообщении.

По данным мэрии города, «демонтировали» память о бойцах СВО из-за строительства на месте памятника общественно-административного здания. Кроме того, по проекту там также планируется подземный паркинг. Застройщика определили в ходе торгов, он обещал восстановить всё после окончания строительства.

Как уточнили в СУ СК России по Республике Башкортостан дело заведено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ («халатность»).