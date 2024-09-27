СК ищет виновных в уничтожении уфимской аллеи, посвящённой СВО
СК: По факту повреждения «Аллеи возвращения домой» в Уфе завели дело
«Аллея возвращения домой» в Уфе после передачи территорий под строительство. Обложка © VK / Что происходит в Башкирии | УФА | РБ
Уголовное дело возбуждено по факту повреждения «Аллеи возвращения домой» в Уфе, которая посвящена бойцам СВО. Об этом сообщили в пресс-службе СК России. Уточняется, что председатель комитета Александр Бастрыкин ждёт доклад о результатах расследования.
«В СМИ сообщается об уничтожении аллеи, посвящённой бойцам, вернувшимся из зоны СВО, в городе Уфе. Территория памятного объекта передана под строительство торгового центра, выкорчеваны деревья, посаженные местными жителями в знак уважения российским военнослужащим», — говорится в сообщении.
По данным мэрии города, «демонтировали» память о бойцах СВО из-за строительства на месте памятника общественно-административного здания. Кроме того, по проекту там также планируется подземный паркинг. Застройщика определили в ходе торгов, он обещал восстановить всё после окончания строительства.
Как уточнили в СУ СК России по Республике Башкортостан дело заведено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ («халатность»).
Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о ходе расследования дела в связи с избиением малолетней девочки в Татарстане. Видеозапись, распространяемая в социальных сетях, запечатлела момент, когда пятиклассник из одной из школ бьёт по голове, тянет за волосы и душит младшеклассницу. Уголовное дело было заведено по статье о халатности.