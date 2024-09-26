Бастрыкин взял на контроль дело о драке мальчика и девочки в школе Нижнекамска

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о ходе расследования дела в связи с избиением малолетней девочки в Татарстане. Об этом пишет пресс-служба ведомства.

Видеозапись, распространяемая в социальных сетях, запечатлела момент, когда пятиклассник из одной из школ Нижнекамска жестоко избивает девочку: наносит удары по голове, тянет за волосы и душит. Мать пострадавшей рассказала, что всё это происходило в присутствии учителя, которая никак не вмешалась. В результате девочка была госпитализирована с сотрясением мозга.