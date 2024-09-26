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26 сентября, 20:57

Бастрыкин взял на контроль дело о драке мальчика и девочки в школе Нижнекамска

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о ходе расследования дела в связи с избиением малолетней девочки в Татарстане. Об этом пишет пресс-служба ведомства.

Видеозапись, распространяемая в социальных сетях, запечатлела момент, когда пятиклассник из одной из школ Нижнекамска жестоко избивает девочку: наносит удары по голове, тянет за волосы и душит. Мать пострадавшей рассказала, что всё это происходило в присутствии учителя, которая никак не вмешалась. В результате девочка была госпитализирована с сотрясением мозга.

Возбуждено уголовное дело о халатности.

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Ранее стало известно, что момент трагичной гибели 13-летнего квадроциклиста в Татарстане попал в объектив нашлемной камеры. Напомним, что ДТП с участием школьника произошло 21 сентября на 20-м километре автодороги Казань — Оренбург — Боровое Матюшино.

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Life.ru

Артём Гапоненко
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