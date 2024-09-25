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25 сентября, 09:46

Няня хочет отобрать у «матери-мучительницы» мальчика, которого растила 7 лет сама

Kp.ru: В Татарстане няня судится за мальчика, которого воспитывала 7 лет сама

Татьяна Калентьева воспитывала чужого ребёнка 7 лет. Фото © Архив Татьяны Калентьевой / kp.ru

Татьяна Калентьева воспитывала чужого ребёнка 7 лет. Фото © Архив Татьяны Калентьевой / kp.ru

Пенсионерка из Набережных Челнов Татьяна Калентьева пытается получить право на усыновление мальчика, воспитанием которого она занималась на протяжении семи лет. Пять лет она вынуждена мотаться из Татарстана в Москву на судебные тяжбы, пишет kp.ru.

По словам Татьяны, в 2013 году её наняли в дом няней для новорождённого малыша. Мать мальчика объяснила, что хочет только девочку, поэтому попросила женщину вместе с ребёнком переехать в Набережные Челны. Семь лет няня ухаживала за мальчиком, получая от его матери зарплату и деньги на содержание. Однако когда настало время идти ребёнку в школу, женщина потребовала вернуть ей сына, обвинив няню в похищении.

Сейчас Гриша (имя изменено) учится в школе-интернате для иногородних детей. Татьяна подала иск об усыновлении, но получила отказ. Сейчас она ждёт нового рассмотрения дела, после того как кассационная инстанция выявила нарушения в предыдущем решении.

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«Он ведь родной матери не нужен! В семью его не взяли. Гриша уже четыре года отучился в школе-интернате. Ну зачем они его мучают?» — задаётся вопросом неравнодушная женщина.

Однако не все няни так болеют душой и сердцем за детей. Ранее Life.ru рассказывал другой случай, когда принятая в семью 60-летняя женщина сделала мальчику болезненный «кусь» в целях воспитания. Таким нестандартным способом она хотела показать мальчику, что кусаться нельзя. После этого родители отвезли сына в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии и узнали, что у их чада ушиб предплечья. Воспитательными мерами няни заинтересовались полицейские.

Алёна Зиновьева
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