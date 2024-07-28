В Благовещенске ищут поджигателей памятника в сквере Воинов-интернационалистов
СК РФ начал проверку по факту поджога памятника в Благовещенске
Подожжённый памятник в центральном сквере Благовещенска. Обложка © amur.life
В центре Благовещенска неизвестные подожгли памятник "Мир, жизнь и Отечество защитившим. От младшего поколения — старшему", который находился в сквере Воинов-интернационалистов. СК РФ уже начал проверку по факту происшествия, сообщает Следственное управление по Амурской области.
Теперь скульптура испачкана горелой пластмассой. Поджог произошёл 28 июля. Всех причастных к делу на данный момент продолжают искать. Им грозит наказание.
Ранее Life.ru рассказал о том, что подростки прошлись ураганом по кладбищу, где покоятся герои СВО. Дети разбили 100 памятников и крестов. СКР начал проверку из-за осквернения воинских захоронений в Кузбассе.