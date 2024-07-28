Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 июля, 14:54

В Благовещенске ищут поджигателей памятника в сквере Воинов-интернационалистов

СК РФ начал проверку по факту поджога памятника в Благовещенске

Подожжённый памятник в центральном сквере Благовещенска. Обложка © amur.life

Подожжённый памятник в центральном сквере Благовещенска. Обложка © amur.life

В центре Благовещенска неизвестные подожгли памятник "Мир, жизнь и Отечество защитившим. От младшего поколения — старшему", который находился в сквере Воинов-интернационалистов. СК РФ уже начал проверку по факту происшествия, сообщает Следственное управление по Амурской области.

Теперь скульптура испачкана горелой пластмассой. Поджог произошёл 28 июля. Всех причастных к делу на данный момент продолжают искать. Им грозит наказание.

Путин принял участие в открытии памятника адмиралу Ушакову в Петербурге
Путин принял участие в открытии памятника адмиралу Ушакову в Петербурге

Ранее Life.ru рассказал о том, что подростки прошлись ураганом по кладбищу, где покоятся герои СВО. Дети разбили 100 памятников и крестов. СКР начал проверку из-за осквернения воинских захоронений в Кузбассе.

Наталья Афонина
  • Новости
  • Происшествия
  • Общество
  • Криминал
  • Амурская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров