В Благовещенске ищут поджигателей памятника в сквере Воинов-интернационалистов

В центре Благовещенска неизвестные подожгли памятник "Мир, жизнь и Отечество защитившим. От младшего поколения — старшему", который находился в сквере Воинов-интернационалистов. СК РФ уже начал проверку по факту происшествия, сообщает Следственное управление по Амурской области.

Теперь скульптура испачкана горелой пластмассой. Поджог произошёл 28 июля. Всех причастных к делу на данный момент продолжают искать. Им грозит наказание.