Куча мёртвых тел и сожжённой техники осталось от колонны ВСУ после встречи с Армией России

Как рассказал военнослужащий, колонна вражеской техники пыталась вернуть утраченные позиции, но потерпела поражение. Наши морпехи быстро среагировали и разбили подразделения ВСУ, вынудив выживших отступить, оставив на поле боя раненых и убитых, а также бросив оружие и технику. По словам Алмаза, из техники две единицы ушло, девять было уничтожено вместе со всем личным составом. Он показал одну из сожжённых машин — американскую HMMWV. По его словам, украинские военные сами нанесли удар по автомобилю, чтобы нашим бойцам не достались рации и планшеты, которые там находились. Однако было уже поздно – наши морпехи к этому моменту изъяли всё необходимое. В числе прочего российские бойцы уничтожили канадскую бронированную машину Roshel Senator и американский БТР Stryker. После неудачных атак «в лоб» военные ВСУ попытались обойти российские силы, но снова получили жёсткий отпор.