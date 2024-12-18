Куча мёртвых тел и сожжённой техники осталось от колонны ВСУ после встречи с Армией России
Российские солдаты на «Северном» направлении разгромили колонну ВСУ под Курском
Солдаты «Северной» группировки войск ВС РФ разгромили колонну техники вместе с личным составом ВСУ в курском приграничье. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России в своём телеграм-канале.
Уничтоженная колонна. Видео © Telegram / Минобороны России
«Когда украинская колонна шла по дороге, они развернули пулемёты в сторону домов и с калибра 12,7 мм отрабатывали по всем домам», — сказал на видео морпех с позывным Алмаз.
Как рассказал военнослужащий, колонна вражеской техники пыталась вернуть утраченные позиции, но потерпела поражение. Наши морпехи быстро среагировали и разбили подразделения ВСУ, вынудив выживших отступить, оставив на поле боя раненых и убитых, а также бросив оружие и технику. По словам Алмаза, из техники две единицы ушло, девять было уничтожено вместе со всем личным составом. Он показал одну из сожжённых машин — американскую HMMWV. По его словам, украинские военные сами нанесли удар по автомобилю, чтобы нашим бойцам не достались рации и планшеты, которые там находились. Однако было уже поздно – наши морпехи к этому моменту изъяли всё необходимое. В числе прочего российские бойцы уничтожили канадскую бронированную машину Roshel Senator и американский БТР Stryker. После неудачных атак «в лоб» военные ВСУ попытались обойти российские силы, но снова получили жёсткий отпор.
Тем временем украинское командование продолжает цепляться за позиции, захваченные в ходе вторжения в Курскую область. Количество погибших под Курском солдат ВСУ перевалило уже за 41 тысячу. Положение стремительно ухудшается, но отходить им по-прежнему запрещено.
Telegram / Минобороны России