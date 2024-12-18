Русский Рэмбо обратил в бегство украинских диверсантов под градом мин и снарядов

Ефрейтор Вооружённых сил РФ Максим Некрасов, выполняя дозорное задание в зоне проведения спецоперации, выявил и пресёк попытку диверсионно-разведывательной группы ВСУ атаковать позиции российских подразделений. Об подвиге бойца сообщили в Министерстве обороны.

Заметив скрытую попытку ДРГ приблизиться к нашим военным, Некрасов оперативно уведомил командование о произошедшем, а затем открыл огонь по противнику, чем застал его врасплох.

«Уверенно действуя в зоне своей ответственности, находясь под постоянным огнём минометов, Максим смог сковать действия противника и не допустил его дальнейшего продвижения, заставив принять бой на открытой местности», — отметили в ведомстве.

Некрасову удалось уничтожить нескольких диверсантов и эвакуировать двух раненых товарищей, несмотря на мощный артиллерийский огонь со стороны противника. Из-за понесённых потерь боевики были вынуждены отступить.