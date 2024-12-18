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Регион
17 декабря, 22:29

Русский Рэмбо обратил в бегство украинских диверсантов под градом мин и снарядов

Ефрейтор ВС РФ Некрасов отразил атаку украинских диверсантов и спас сослуживцев

Ефрейтор Вооружённых сил РФ Максим Некрасов, выполняя дозорное задание в зоне проведения спецоперации, выявил и пресёк попытку диверсионно-разведывательной группы ВСУ атаковать позиции российских подразделений. Об подвиге бойца сообщили в Министерстве обороны.

Заметив скрытую попытку ДРГ приблизиться к нашим военным, Некрасов оперативно уведомил командование о произошедшем, а затем открыл огонь по противнику, чем застал его врасплох.

«Уверенно действуя в зоне своей ответственности, находясь под постоянным огнём минометов, Максим смог сковать действия противника и не допустил его дальнейшего продвижения, заставив принять бой на открытой местности», — отметили в ведомстве.

Некрасову удалось уничтожить нескольких диверсантов и эвакуировать двух раненых товарищей, несмотря на мощный артиллерийский огонь со стороны противника. Из-за понесённых потерь боевики были вынуждены отступить.

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Немыслимый подвиг недавно совершил и мехвод российского танка с позывным Робин. Потерявший руку боец смог увести машину из-под обстрела и тем самым спас свой экипаж.

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VK / Минобороны России

Анатолий Цейко
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