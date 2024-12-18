Главные новости СВО. ВСУ бегут с огнеупорного завода в Часовом Яре, Армия России пошла в наступление в Запорожье, 18 декабря Штурмовики ВС РФ наступают в Запорожье, ВСУ получают бракованные снаряды, в Москве спецслужбы вышли на след убийц генерала Игоря Кириллова — дайджест в материале Life.ru 17 декабря, 21:07 Российская армия наступает в Запорожье. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

В Москве полным ходом идёт расследование убийства командующего Войск РХБЗ генерала Игоря Кириллова. Теракт против него был организован спецслужбами Украины. В Часовом Яре ВСУ оставляют территорию огнеупорного завода, где был расположен их главный укрепрайон. Украинские военные жалуются на бракованные мины. На Запорожском направлении российские силы воспользовались слабостью позиций ВСУ и пошли в наступление.

Донецкая Народная Республика, 18 декабря

Самым активным за прошедшие сутки стало Времевское направление. Наши бойцы продолжают вести тяжёлые бои в окрестностях Великой Новосёлки. Военкор Котенок пишет: «Времевское направление. Противник отмечает заход наших штурмов в Великую Новосёлку с востока и юга. Отмечаются интенсивные бои за Новый Комар, в районе Октябрь (Благодатное) – Сторожевое. Юго-западнее Великой Новосёлки продвижение наших подразделений по холмам общим направлением на Нескучное. Также наши подразделения атакуют в районе Раздольного и в направлении Разлива».

Боец Армии России в зоне СВО. Фото © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Несмотря на большое количество вражеских БПЛА, в районе ведётся наступление, российские солдаты даже в таких условиях стараются спасать мирных жителей. Глобально наши войска охватывают ВСУ с севера и юга от Великой Новосёлки, загоняя украинцев в очередной котёл.

Севернее, на Кураховском направлении, солдат ВСУ уже загнали в несколько окружений. Военкор Котенок сообщает: «На Кураховском направлении выбили укров из высоток до улицы Мечникова. Продолжается наше давление в направлении н.п. Дачное и промзоны Курахово со стороны н.п. Старые Терны. Южнее имеем успех в районе реки Сухие Ялы. Наиболее, конечно, результативный — прорыв и взятие Зелёновки. До с. Улаклы, находящегося на трассе в Курахове, остаётся около двух километров. Кроме того, Константинопольское перешло под контроль ВС РФ, а также участок территории по левому берегу реки Сухие Ялы между Трудовым и н.п. Сухие Ялы. Взяты оба больших опорных пункта ВСУ укров южнее и севернее Успеновки».

На Часов-Ярском участке самые жестокие бои развернулись на территории огнеупорного завода. Десантники из 98-й бригады ВДВ ведут интенсивные штурмовые действия, противник пытается огрызаться с помощью артиллерии и БПЛА.

Военный эксперт Борис Рожин пишет о ситуации в городе: «Бои за Часов Яр характеризуются высокой плотностью и интенсивностью огневого взаимодействия. Противник продолжает оказывать сопротивление, но методичное наступление российских войск разрушает оборонительные линии ВСУ. Успешное взятие территории огнеупорного завода станет значительным тактическим успехом, открывая путь к дальнейшему освобождению центральной части города и развитию наступательных действий в направлении Константиновки. Успехи в районе Ступочек и лесополос южнее города подтверждают, что российские подразделения уверенно закрепляются на стратегических рубежах, сокращая возможности украинских формирований для контратак и перегруппировки».

Курская область, 18 декабря

Армия России уничтожает технику ВСУ. Видео © Telegram / Портфель генштаба

После взятия Новоивановки группировка войск «Север» развивает успех восточнее, в лесопосадках. Наиболее жестокие бои ведутся в районе Русского Поречного. Некоторые источники сообщают об освобождении села Нижний Клин. ВСУ делают ставку на манёвренную оборону, и это помогает противнику держать фронт, несмотря на плохое морально-психологическое состояние солдат ВСУ. Противника в Курской области регулярно демотивирует российская авиация, её действия дополняются дронами.

Украинские военные из ненависти к России занимаются мародёрством и убийством мирных жителей, в чём признаются пленные. Один из них рассказал на допросе: «Командование говорило, что, если попадутся гражданские люди, не разговаривающие на украинском языке, расправляться на месте. Стрелял, он упал, убил — не убил, не знаю».

При этом украинские военнослужащие прекрасно понимают бесперспективность своего положения. Майор ВСУ Иван Бакарев сообщил в интервью The Economist: «У россиян огромное преимущество почти во всём — в численности, артиллерии, технике. Они эффективно чередуют механизированные атаки с пехотными. Украина уже потеряла примерно половину территорий, которые ранее контролировала».

Догадки украинцев подтверждает и Telegram-канал нашей группировки «Север». Он пишет: «Противник провёл две контратаки на позиции «Бесстрашных» в лесных массивах возле Малой Локни и Черкасского Поречного с задействованием бронетехники, обе отражены. В ходе отражения уничтожено до десяти оккупантов из 27 и ББМ. Ударом РСЗО «Торнадо-С» поражено скопление живой силы и техники ВСУ. Потери противника составили до 20 человек живой силы, две единицы бронетехники и три единицы автомобильной техники. Общее продвижение российских войск в Курской области составило до 1500 метров».

Запорожская область, 18 декабря

Солдат в зоне СВО. Фото © TACC / Александр Полегенько

В Запорожской области ВС РФ, судя по всему, начали долгожданные наступательные действия. Под контролем ВСУ до сих пор находится региональный центр — город Запорожье, который по Конституции РФ является российской территорией, так что его освобождение ожидаемо. О первых атаках ВС РФ пишет Telegram-канал «Два майора»: «Армия России начала наступательные действия. Противник хорошо готовился к нашему наступлению, повсюду серьёзные укрепления. Наша артиллерия проводит артподготовку и поддерживает огнём штурмовые группы. С Богом, мужики».

В Москве вышли на след убийц генерала Кириллова

Напомним, что 17 декабря в результате подрыва самодельной бомбы на Рязанском проспекте в Москве погибли генерал-лейтенант Игорь Анатольевич Кириллов, руководитель РХБЗ, и его помощник. Взрывное устройство привели в действие с помощью радиосигнала. Ответственность за теракт взяла на себя СБУ. Российские спецслужбы уже вышли на след непосредственных исполнителей теракта. По данным телеграм-канала SHOT, установлен арендатор каршеринга, из которого велась съёмка момента подрыва начальника Войск РХБЗ Игоря Кириллова. Предположительно, самокат к подъезду могли припарковать за несколько часов до взрыва, а машину каршеринга с установленной камерой — чуть раньше.

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что нужно сделать всё, чтобы уничтожить заказчиков убийства генерала Кириллова, это военно-политическое руководство Украины. «Расследование теракта против Кириллова только началось, но враги сами опубликовали информацию о своей причастности», — заявил он.

ВСУ получили огромное количество бракованных боеприпасов

ВСУ жалуются на бракованные снаряды. Видео © Telegram / Инсайдер UA

Украинские военные «в полный рост» столкнулись с проблемой некачественных артиллерийских боеприпасов собственного производства. Ранее о ней говорили украинские политики, теперь украинские солдаты сталкиваются с браком на поле боя. Военкор Котенок пишет об этом: «Ресурсы противника публикуют кадры, где хорошо заметны проблемы с минами, о которых недавно сообщал целый ряд бандеровских деятелей. Речь о снарядах украинского производства. В ряде пабликов утверждали, что из каждых десяти мин 7–8 либо не разрываются по прилёте, либо выбрасываются из ствола потоком пламени прямо под ноги боевикам».

Под подозрение попали руководители Агентства оборонных закупок Украины: чиновники видят близкий конец и стараются напоследок «урвать на всю жизнь».

Авторы Кирилл Золотарев