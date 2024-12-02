Блондинка на хозяйстве. Как коррупция и экс-менеджер Укрэнерго обрушили боеспособность ВСУ бракованными зарядами Киевский режим загибается не только от нехватки личного состава. Как оказалось, ВСУ наводнили партии бракованных мин. Под подозрение попали руководители Агентства оборонных закупок Украины: чиновники видят близкий конец и стараются напоследок "урвать на всю жизнь". 1 декабря, 21:13 Глава АОЗ 46-летняя Марина Безрукова. Обложка © Liife.ru, фото © Telegram / Міністерство оборони України, © Shutterstock / FOTODOM / Dejan Lazarevic, Jose HERNANDEZ Camera 51

Почему украинские миномёты перестали стрелять

На Украине недавно случилась страшная зрада (предательство. — Прим. Life.ru). В украинской блогосфере завирусилось видео, на котором украинские горе-вояки пытаются обстреливать позиции российских войск из миномёта, но вместо сокрушительного удара по врагу мины просто падают в паре метров от расчёта, загораются и взрываются — им едва хватает энергии, чтобы вылететь из ствола. На других кадрах они в нём и вовсе застревают, вызывая панику среди солдатни.

По данным украинских СМИ, это были не единичные случаи — в войска попало не менее 100 тысяч бракованных боеприпасов. На массовый характер проблемы обратили внимание даже российские медиа — пару дней назад ТАСС написал, что «трое солдат ВСУ погибли у Кременной из-за разрыва 120-мм мины в стволе миномёта во время обстрела одного из участков Кременского леса».

Изготовитель мин — государственное украинское предприятие Укроборонпром, а партию его изделий закупило в январе этого года Агентство оборонных закупок (АОЗ) Министерства обороны Незалежной.

На видео видно, как один снаряд отлетел от миномёта буквально на метр-два, следующий — застрял в стволе, ещё несколько разлетелись максимум на 20 метров. Видео © Telegram / Инсайдер UA | Україна | Новини

По словам ряда украинских военблогеров, инцидент уже стал заметно сказываться на поле боя. Мол, пехота лишилась прикрытия и вояки ВСУ несут большие потери, а россияне, мол, поэтому так быстро стали наступать. Удобное оправдание неудач украинского войска, но, по крайней мере, отчасти верное.

Сейчас почти всё украинское медиа-поле ищет «предателей украинского народа», обличители требуют для них самой суровой кары, но странно — никакие имена при этом до сих пор не прозвучали. Шишки пока летят в сторону действующего министра обороны Рустема Умерова.

Чем занимается Агентство оборонных закупок Незалежной

Основатель АОЗ Владимир Пикузо. Фото © YouTube / Yuriy Romanernko

АОЗ — организация, которая проводит закупки вооружения и военной техники для ВСУ. Её учредители заявляли, что Агентство действует якобы отдельно от Минобороны, и сделано этого для того, чтобы минимизировать коррупционные риски. Мол, если исключить посредников при покупке военных товаров, это поможет сберечь государственные средства и сделать армию более боеспособной.

Похоже, скандал с закупкой для нужд ВСУ куриных яиц по цене 17 гривен (или 45 рублей по курсу) за штуку заставил режим Зеленского искать разные способы унять народное негодование.

Сотрудники ведомства покупают товары для военных как в иностранных юрисдикциях, так и на Украине. У отечественного производителя берут, например, снаряды не натовских стандартов. При этом специфика работы АОЗ выглядит очень странно.

— Во многих из них (странах. — Прим. Life.ru) коррупция — наш союзник. В этих странах мы иногда делаем вещи, которые запрещены их собственным законодательством, — ещё летом заявил британской газете The Sunday Times основатель АОЗ Владимир Пикузо, который, по сути, признался в том, что Агентство использует коррупционные схемы как рабочие.

Глава Агентства оборонных закупок Марина Безрукова. Фото © Wikipedia

В январе, когда был заключён контракт на закупку бракованных мин, пост главы АОЗ заняла некая 46-летняя Марина Безрукова, которую украинцам отрекомендовали как специалиста с более чем 20-летним стажем «в управлении цепями снабжения и развития партнёрства с иностранными компаниями». В Агентство управленка пришла с должности директора по закупкам «Укрэнерго».

Как написано в официальной биографии нынешней главы АОЗ, «за время правления Марины Безруковой Агентство оборонных закупок увеличило количество прямых контрактов, заключённых с иностранными и отечественными производителями вооружения… идёт работа над тем, чтобы отказаться от услуг посредников там, где они не несут никакой добавленной стоимости».

Откуда взялась Марина Безрукова

Информации о Марине Безруковой крайне мало, Life.ru сумел выяснить, что женщина — харьковчанка, в восточной столице Украины она жила почти на окраине — в хрущёвке на улице Кашубы. Она воспитывает троих детей, однако о муже ничего не известно. В той же квартире в 2011 году было зарегистрировано её ИП, работающее в сфере продаж электробытовых товаров. Позже к ним ещё добавилась деятельность агентств недвижимости и консультирования по вопросам коммерческой деятельности и управления.

Похоже, бизнес шёл из рук вон плохо — Life.ru сумел найти в интернете её сохранившиеся многочисленные письма работодателям — отклики на вакансии, которые она писала в те годы. Похоже, тогда женщина сидела совсем без денег, веерно откликалась на самые разные предложения и согласна была работать даже курьером.

«Добрый день. Меня зовут Марина Безрукова, я заинтересована в работе курьером по доставке. Мне 34 года, пунктуальна, ответственна. Могу работать полный рабочий день, а также сверхурочно. Прошу Вас связаться со мной по телефону. С уважением, Марина», — текст одного из них.

«Минобороны уже три недели активно занимается расследованием причин нештатного срабатывания 120-миллиметровых мин. Использование партии боеприпасов в ВСУ приостановлено, она изъята для исследования», — говорится в официальном тг-канале Минобороны ВСУ.

Помимо курьерской работы, Безрукова рассматривала вакансии копирайтера, переводчика с английского на дому и даже мерчандайзера: «Имею опыт исследования полки (продуктовая линейка), сбора информации и последующей её обработки. Владею английским (разговорным и письменным). Есть личный автомобиль», — оставила отклик будущая глава АОЗ.

Как живут на Украине закупщики для нужд ВСУ

Забавно, но сразу после того, как начался скандал с бракованными боеприпасами, в сеть тут же утёк один из тендеров АОЗ, который появился на аналоге российского сайта Госзакупок «Прозорро» (т.е. «прозрачно». — Прим. Life.ru) буквально на днях.

Ведомство Марины Безруковой, года не проработавшей в должности, разместило гостендер на обслуживание командировок для своего руководителя и её коллег на сумму почти 32 млн рублей в эквиваленте. Огромные деньги будут затрачены на авиабилеты, гостиницы и аренду транспорта.

Тендер размещён на специализированном украинском ресурсе "Прозорро".

Более того, Life.ru попытался узнать судьбу недвижимости пани Безруковой и в специализированном реестре местной налоговой нашёл пометку, что она сейчас находится под арестом.

Украинские чиновники как будто знают, что для Незалежной настают последние времена, и поэтому ведут себя соответственно — обывателя в стране, где коррупционные скандалы случаются едва ли не каждый день, уже трудно чем-то удивить. Немудрено, что всё меньше украинцев хотят воевать — мало кто хочет умереть за благополучие Зеленского и его армии чиновников.

Авторы Евгений Кузнецов