Скромняга из ада. Зачем подруга главаря «Волков Да Винчи» Алина Михайлова гонит украинских мужчин на войну Волонтёр ВСУ и подруга уничтоженного нациста Дмитрия Коцюбайло (Да Винчи) Алина Михайлова требует мобилизовать всех мужчин в стране. У неё и карателей из «Волков Да Винчи» есть особый интерес к продолжению конфликта, потому что они на этом хорошо зарабатывают. 27 ноября, 21:15 Украинская волонтёрка, парамедик ВСУ, депутат Киеврады от партии «Голос» Алина Михайлова. Коллаж © Life.ru. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Alina Mykhailova

Как Михайлова гонит украинцев на фронт

На днях украинская волонтёрка, парамедик ВСУ, руководящая собственной службой «Ульф», и одновременно депутат Киеврады от партии «Голос» 30-летняя Алина Михайлова потребовала мобилизовать на фронт всех мужчин Украины. В стране она авторитетный спикер, в том числе и потому, что была подругой одного из известных украинских нацистов — Дмитрия Коцюбайло с позывным Да Винчи, ликвидированного ВС РФ в марте прошлого года в бахмутской мясорубке.

— В Украине должны быть бусифицированными (т.е. посаженными в «бусы» — микроавтобусы, на которых ездят рекрутеры ТЦК, — и отправленными на фронт. — Прим. Life.ru) все. Кто-то считает, что может за 5–10 тысяч [долларов] откупиться, или уехать, или переплыть Тису, — так быть не должно. Всех на фронт, — заявила волонтёрка, добавив, что тех, кто прячется от призыва, считает недостойными Украины. — По утрам лапают своих жён, едят круассаны со свежим лососем и что-то там пишут в интернетах.

«Бусифицировать» украинских мужчин Михайлова предлагает смеясь. Тех, кто не хочет умирать за благополучие Зеленского, она называет «чмо». Видео © Telegram / ЗеРада

Что известно про Михайлову

Если почитать СМИ Незалежной, Алина Михайлова — героиня от сохи. Простая девчонка, выросшая в панельной девятиэтажке Днепропетровска, в свои 20 лет бросила учёбу в киевском вузе ради защиты Отечества от «орков Мордора», стала волонтёром, парамедиком и с тех пор как-то умудрялась совмещать участие в боевых действиях с получением высшего образования, работой в НАБУ на позиции заместителя главы пресс-службы и депутатством.

В соцсетях Михайлова публикует безупречные пропагандистские фото: руины населённых пунктов, автоматы, раненые, искорёженная техника, побратимы, кровь и портреты погибшего на фронте бойфренда-нациста. Кажется, парамедик просто живёт на передовой. На эфиры разных телеканалов и блогеров она всегда приходит в тактической одежде, в ней же записывает и собственные ролики.

Как Михайлову воспитал каратель Да Винчи

После участия в беспорядках на Майдане в 2014 году Михайлова пошла служить добровольцем-парамедиком в так называемую Армию SOS — волонтёрскую организацию, которая появилась с началом так называемой АТО. Сейчас это целая бизнес-империя, которая занимается сборкой боевых дронов для ВСУ, разведкой с их помощью, программирует специальные планшеты для артиллеристов, закупает и распределяет товары для нужд вояк на передовой и т.д. Всё это, разумеется, за счёт сбора пожертвований.

Позже на фронте Михайлова создала собственную фронтовую медслужбу в 1-й штурмовой роте «Правого сектора»*, в которую попала благодаря отъявленному нацисту Дмитрию Коцюбайло, одному из лидеров организации Дмитрия Яроша с позывным Да Винчи. Эти двое нашли друг друга ещё на Майдане, а примерно в 2017 году стали встречаться.

Алина Михайлова и её ликвидированный друг Дмитрий Коцюбайло (позывной Да Винчи). Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Alina Mykhailova

Коцюбайло приобрёл мировую известность благодаря американской газете New York Times — ей в интервью он рассказал, что на фронте завёл волка, которого кормит костями русских детей. Именно Коцюбайло создал штурмовую роту имени себя и своего животного — «Волки Да Винчи», — которая вскоре превратилась в одноимённую 1-ю отдельную механизированную бригаду ВСУ.

Боевая слава подразделения закончилась в марте прошлого года в Бахмуте: получив осколок в горло, свою смерть сначала нашёл сам Да Винчи, а позже там же полегли ещё пятеро его заместителей. К тому моменту медийность основателя достигла такого уровня, что хоронить Коцюбайло на перекрытый ради этого Хрещатик приехал сам Зеленский, а для международного резонанса к гробу нациста он умудрился привести даже премьер-министра Финляндии Санну Марин.











Как зарабатывают Михайлова и каратели из «Волков Да Винчи»

Пока ещё живые каратели из «Волков Да Винчи» успешно монетизировали образ главаря. Так, комбат Сергей Филимонов после гибели Коцюбайло неожиданно и быстро разбогател настолько, что вся его семья стала одеваться исключительно от-кутюр и кататься по самым дорогим курортам мира. Теперь на Украине многие его обвиняют в том, что комбат на передовую если и едет, то только за фотками для личного пиара.

Именно он сейчас заведует всеми сборами донатов для подразделения. Они ведутся практически нон-стоп на всех площадках «Волков» и их членов. Акции проходят под девизом «Один из стаи». Буквально на днях закончился сбор 15 млн гривен (около 40 млн рублей) на якобы 15 пикапов для вояк. Из них Филимонов лично за три дня собрал 1,3 млн (примерно 3,4 млн рублей).







Подруга Коцюбайло тоже при деле. Михайлова собирает деньги, а в инстаграме** торгует мерчем подразделения. Осенью прошлого года выпрашивала 10 млн гривен (более 25 млн рублей по курсу) на день рождения Коцюбайло, летом этого года участвовала в организации сбора 25 млн гривен (более 63 млн рублей) на якобы закупку тепловизоров. Для повышения мотивации разыгрывала среди жертвователей картинку какого-то местного художника с горящей Москвой.

Помимо того, похоже, она много лет активно выпрашивает деньги на медпрепараты и медоборудование для ВСУ во властных кабинетах. Например, однажды Михайловой даже удалось выбить для своей медслужбы американский БТР М113. В соцсетях время от времени она пишет возлюбленному, что «у них здесь всё плохо, но они держатся».

Как разбогатела Михайлова

Правильный имидж и бизнес на памяти главаря «Волков» дали свои плоды. Ещё недавно у Михайловой был образ бессребреницы: согласно декларации за 2019 год, никакого имущества у неё не было. Она лишь указала квартиру (43,4 кв. м) в Днепропетровске и машину Daewoo Nexia 2006 года выпуска, которые тогда принадлежали её матери. В месяц к тому моменту Михайлова в среднем зарабатывала примерно 8,5 тыс. гривен, или 22,5 тыс. рублей по курсу.

Никаких изысков. Только суровые пейзажи и тактическая одежда. Кулон с тризубом на шее Михайловой, правда, продаётся. Сделан якобы из чистого серебра. При этом его цену можно узнать только в личной переписке. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Alina Mykhailova

На малой родине она жила в родительской квартире в обычном рабочем районе на улице Калиновой, а с момента поступления в КНУ им. Шевченко и едва ли не по сей день регистрировалась в киевской общаге для иногородних студентов.

Зато теперь, как выяснил Life.ru, Алина Михайлова стала владельцем добротной квартиры в новостройке — киевском ЖК «Республика». Несмотря на то что комплекс находится не в центре украинской столицы, цены на жильё здесь вполне московские.











Кроме того, на Михайлову записано два участка земли. Из них два гектара сельскохозяйственного назначения расположены практически на границе Днепропетровской и Запорожской областей — в 13 километрах к юго-западу от села Чаплино и в 12 километрах к югу от Васильковки. На этом направлении идёт наступление российских войск, поэтому собственность депутатки здесь однажды может оказаться под большим вопросом.

Ещё один объект недвижимости Михайловой нашёлся в Киевской области: 10 соток земли находятся совсем рядом со столицей — под Броварами, в селе Пуховка, почти на реке Десне. Согласно кадастру, участок выделен под индивидуальное жилищное строительство — похоже, за несколько лет, ко всему прочему, активистка успела обзавестись и загородным домом.

Почему «Волкам» выгодна война

На Украине опасаются, что такие волонтёры, как Михайлова, сейчас могут представлять реальную силу, которая опирается на поддержку ветеранов и действующих участников «Волков Да Винчи», активистов «Правого сектора»* и прочего криминалитета, связанного с добробатами. А кроме того, многие из них имеют связи с рядом функционеров офиса президента Зеленского.

Та же Михайлова в 2019 году работала помощником тогдашнего депутата Верховной рады Рустема Умерова. А сейчас он министр обороны. Они оба являются членами партии «Голос», и от этой же партии девушка попала в депутаты киевской рады.

Михайлова или Филимонов не заинтересованы в том, чтобы боевые действия на Украине заканчивались, поскольку на войне уже построен прибыльный бизнес. Пока нацисты живы, они будут блокировать любые попытки завершения боевых действий и мирных переговоров с Россией.

* По решению Росфинмониторинга входит в перечень организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму. ** Часть компании Meta, признанной экстремистской организацией.

Авторы Евгений Кузнецов