По прозвищу Коля Ваяка. Как живёт полковник ВСУ Микола Дзяман, приказавший сбить российский самолёт

В каком теракте обвиняется Николай Дзяман*

Полковник ВСУ Николай Дзяман*, который зимой этого года отдал приказ сбить российский военный самолёт над российской территорией, был включён в список террористов и экстремистов в Российской Федерации. Ранее — летом — Хамовнический районный суд Москвы заочно арестовал украинского военного по обвинению в совершении террористического акта.

Напомним, 23 февраля 2024 года борт ВКС России патрулировал наше воздушное пространство. Самолёт не был вооружён и не предназначался для боевых операций. В результате той атаки погибли 10 членов экипажа.

Николай Дзяман*. Обложка © Telegram / Следком

На что тратит войсковые деньги Дзяман*

По данным украинских источников, полковник Николай Дзяман* — командир 138-й зенитно-ракетной бригады (в/ч А4608) войск ПВО, которая входит в состав ВВСУ и структурно подчиняется воздушному командованию «Восток». Подразделение дислоцируется в Днепропетровске и находится под шефством мэра города Бориса Филатова — бандеровца, запомнившегося во время госпереворота 2014 года фразой «вешать их (русских) будем потом (когда захватим власть)». О последнем на Украине уже давно идёт дурная слава как о человеке с крепкой коррупционной составляющей.

Примечательно, что в/ч А4608, в которой служит Дзяман*, в последнее время интенсивно ведёт закупки товаров через гостендеры, однако при этом не публикует ни их номенклатуру, ни объёмы, ни суммы, которые тратят вояки. Предмет и ход тендеров скрываются с формулировкой «чтобы русня не подглядывала».

Из тех тендеров, что всё же публикуются на специализированных ресурсах, в топе находятся закупки шин для автомобилей, а также заказы на дорогостоящие ремонты якобы повреждённых российскими ракетами и БПЛА зданий и сооружений, расположенных на территории части. На всё это тратятся десятки миллионов рублей в эквиваленте.







Где Дзяман* служил раньше

До своего назначения Дзяман* служил в 96-й Киевской зенитно-ракетной бригаде ПВО (в/ч А2860), расположенной в Фастове — городе под Киевом, а до неё — начальником отделения 160-й Одесской зенитно-ракетной бригады (в/ч 2800) ВВС Украины — она относится к оперативному командованию ВСУ «Юг».

На фоне сильнейшего дефицита кадров в ВСУ бригада публикует вакансии на гражданских сайтах по поиску работы. В длинном списке требуемых специалистов (нужны водители, повара, электрики, санитары, механики, радиотелефонисты, такелажники, делопроизводители) есть также операторы пусковых установок и стрелки-зенитчики.

Их повоевать с Россией зазывают баснословными для Украины зарплатами — специалистам обещают платить от 50 до 120 тысяч рублей по текущему курсу в зависимости от опыта и навыков. Обязательные условия для тех, «кто мечтает присоединиться к команде», помимо крепкого здоровья и выносливости, — свободное владение мовой и наличие хотя бы среднего образования.

Увы, для многих жителей Незалежной, обнищавших за последние годы из-за потери работы и в разы выросших расходов на жизнь, воюющая армия становится единственным способом обеспечить своё существование. В последнее время российские военные отмечают, что на передовой всё чаще стали появляться и гибнуть женщины.





Как сейчас живёт Дзяман*

С мовой у 46-летнего Дзямана* как раз всё хорошо — он выходец из украиноязычного города Немирова Винницкой области. Там до сих пор живут его родители — Иван и Людмила Дзяман. Оба ветераны ВС СССР, служившие в полку ПВО (В/Ч 11287), дислоцировавшемся в Краснодарском крае, над которым сбил российский самолёт их отпрыск.

Братья Александр (слева) и Николай* Дзяманы выдают замуж свою сестру Анну в 2013 году. Фото © OK

Дзяман-младший*, похоже, пошёл чётко по стопам родителей: стал зенитчиком и даже жену — Оксану — нашёл в своей же Одесской бригаде. Ещё до недавнего времени она числилась в ней делопроизводителем. Женщина — уроженка Одесской области, и муж, похоже, решил пустить корни и родить детей здесь же.

Семейство живёт зажиточно. К югу от Одессы — в Овидиопольском районе, в селе Грибовка, на улице Виноградной — у супругов есть собственный частный дом под номером 33. Овидиопольский район считается курортным, так как расположен на выгодном удалении от мегаполиса, в живописной местности на морском побережье. Цены на недвижимость здесь выше, чем в среднем по области.

К северо-востоку от черноморской столицы — в селе Вапнярка Лиманского района (тоже прямо на берегу моря) — квартира в доме № 6 на улице Армейской. Ещё у них на пару в собственности шесть земельных участков — четыре записаны на Оксану, ещё два — на мужа.

При этом сам Микола Дзяман* (или Коля Ваяка — так в записных книжках его сослуживцев записан террорист) ездит на скромном дизельном универсале Renault Scenic чёрного цвета.

Семья полковника ВСУ

У Дзямана* есть старший брат Александр. Ему сейчас 53 года, он тоже военнослужащий. Ранее служил инженером на 230-й отдельной базе обеспечения ВВС Украины (в/ч А0549) в Виннице. Но позже, как и брат, перебрался в Одессу, служил начальником службы метрологии и стандартизации в дислоцированной там части А0456 (командование Военно-морских сил Украины). Сейчас прописан в частном доме на улице Дача Ковалевского, недавно переименованной в Амундсена.

Анна Борсолюк успешно участвует в тендерах, организуемых структурами Минобороны Украины. Фото © prozorro.gov.ua

В Виннице вместе с родителями осталась младшая сестра братьев — 37-летняя Анна Борсолюк. Вместе с мужем она занимается бизнесом — успешно продаёт в медицинские подразделения Минобороны Украины дорогое медоборудование. Например, недавно она поставила в Военно-медицинский клинический центр Центрального региона пять абляторов для проведения малоинвазивных операций.