Сводки СВО. Киев бросил боевиков в Курской области, под Кураховом варится ещё один котёл, 100 тысяч дезертиров ВСУ, 17 декабря ВСУ отправили в Курскую область бывших зэков, в ДНР Армия России в двух шагах от Покровска, в Польше требуют разорвать отношения с Киевом — дайджест Life.ru. 16 декабря, 21:07 Российские военные успешно наступают в зоне СВО. Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

Президент России Владимир Путин, выступая на коллегии Минобороны, затронул тему специальной военной операции. Он сообщил количество российских добровольцев, идущих на фронт, и напомнил, с кем мы воюем. Наш враг — не украинский народ, а неонацистский режим, захвативший власть в Киеве ещё в 2014 году.

Курская область, 17 декабря

Этот же режим продолжает удерживать небольшой кусок Курской области. Глава региона призвал вывезти в безопасные районы жителей освобождённых Плёхова, Дарьина и Новоивановки. За сутки в боях на Российской земле ВСУ потеряли до 540 человек и несколько единиц техники, в том числе американский бронетранспортёр Stryker.

— По всем признакам ВСУ решили принести в жертву свою курскую группировку. Ротации не проводятся уже почти месяц. В большей степени это заслуга российских артиллеристов и лётчиков, которые держат все маршруты под пристальным наблюдением, — пишет канал «Северный ветер».

Уничтожение 120-мм миномёта ВСУ с применением FPV-дрона на Курском направлении. Видео © Telegram / ИЗНАНКА

Сдавшийся в плен Артур Пломбирус, ранее отбывавший срок за убийства и изнасилования, рассказал, что командование им приказало расстреливать жителей Курской области, не говорящих на украинском языке. Вместо этого боевики предпочитают сдаться.

Донецкая Народная Республика, 17 декабря

Генерал Александр Тарнавский займёт пост главы оперативно-тактической группы ВСУ «Донецк», сменив генерала Александра Луценко. Эти изменения связаны с провалами у Покровска.

— Падение Покровска под натиском российских войск станет крупнейшей неудачей для Украины за последние месяцы и усугубит её попытки вырваться из окружения, в то время как российские войска оказывают серьёзное давление на восточной линии фронта, — отмечают американские журналисты.

Нам Луценко известен. Он участвовал в украинском контрнаступлении на Запорожье, битвах за Бахмут и Авдеевку. Все эти события СВО закончились в пользу России. На Покровском направлении ВС РФ освободили Шевченко. От него 3,5 километра до Покровска. Сам город никто пока не штурмует. Его обхватывают с флангов. То есть у ВСУ есть очередная возможность попасть в окружение.

Дроноводы группировки войск «Север» продолжают истреблять поголовье тяжёлых беспилотников противника. Видео © Telegram / Kotsnews

На Кураховском направлении флаг России поднят над Елизаветовкой. 114-й бригаде ВС РФ удалось выбить противника из Старых Терн. Киевское командование признаёт, что это один из самых тяжёлых участков фронта. Военкор Юрий Котенок считает, что в некоторых населённых пунктах ВСУ лишь создают видимость своего присутствия, посылая диверсионно-разведывательные группы. Сейчас русские штурмовики зашли в Зеленовку. Военный аналитик Анатолий Радов говорит о возможном формировании большого участка, где ВСУ окажутся в окружении.

В Часовом Яре противник полностью покинул территорию огнеупорного завода. Здесь работает 98-я гвардейская воздушно-десантная дивизия.

ВСУ бегут по дороге на фронт

Украинские военные самовольно оставляют позиции, а многие даже до них не доезжают. Пропагандист Владимир Бойко рассказал, как под Курахово перебросили 90 боевиков. Из них до фронта доехали трое. Остальные разбежались по дороге. В ноябре за дезертирство правоохранители возбудили 19 тысяч дел. В октябре — на 10 тысяч меньше. За время СВО больше 110 тысяч подобных разбирательств.

Военнослужащие 3-го батальона 242-го полка зачистили и взяли под полный контроль н.п. Анновка на Кураховском направлении. Видео © Telegram / Южный рубеж

— Тот самый накопительный эффект, который приближает Украину к неминуемому понижению мобилизационного возраста. Как бы Зеленский ни противился, а принимать крайне непопулярную меру ему придётся, — считает военный корреспондент Александр Коц.

Источники издания «Страна.ua» описали, как это отражается на поле боя. Если по бумагам у ВСУ на каком-то участке 100 человек, а у ВС РФ — 150, то оборону держать теоретически можно, но на деле больше 50% украинцев уже сбежали. В итоге кратное преимущество. Многие жители Украины, попавшие на фронт, не имеют никакой мотивации, а идейных уже и нет.

— Когда добровольцы погибли, убыли по ранению либо просто выгорели, а армия пополняется бусифицированными мобилизованными, у которых мотивация близка к нулю, то способов заставить их воевать нет, — сетуют в Генштабе Украины.

При этом солдаты у Киева не заканчиваются. Очень много тех, кто откупился и теперь отсиживается в тылу. Военные отмечают, что в тыловых частях свободных вакансий нет. Но, даже будучи на передовой, можно дать взятку и уехать, например, на срочную медицинскую комиссию. В Киев же посылают бумаги о том, как всё хорошо. Там выстраивают планы, которые нереализуемы. За этот год противник потерял больше 560 тысяч человек, а за время проведения СВО — больше 1 миллиона.

Поляки требуют разорвать отношения с Киевом

Волынская резня, произошедшая в середине Великой Отечественной войны, вызывает давние споры между правительствами Польши и Украины. Стоит напомнить, что украинские националисты убили около 50 тысяч поляков только за их национальность. И вроде бы прошло 80 лет, но Варшава не смирилась с произошедшим. Глава фонда «Волынь помним» Катажина Соколовская через издание Myśl Polska обратилась к своему правительству и напомнила о зверствах радикалов.

— Со страной, строящей свою идентичность на преступной идеологии бандеровцев, нельзя разговаривать на партнёрских началах, ни в коем случае не может быть и речи о дружбе там, где убийцы и организаторы геноцида водружены на пьедесталы, — написала она.

Соколовская напомнила, что украинцы должны быть благодарны за помощь, оказанную им. Отношения с Украиной должны строиться на требованиях именно из-за этой поддержки. Понятно, что никто не разорвёт связи с Киевом. Но сам факт появления таких требований в польской прессе говорит об усталости жителей страны от соседнего государства, где прославляются военные преступники.

Авторы Даниил Черных