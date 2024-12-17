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Сводки СВО. Киев бросил боевиков в Курской области, под Кураховом варится ещё один котёл, 100 тысяч дезертиров ВСУ, 17 декабря

ВСУ отправили в Курскую область бывших зэков, в ДНР Армия России в двух шагах от Покровска, в Польше требуют разорвать отношения с Киевом — дайджест Life.ru.

16 декабря, 21:07
Российские военные успешно наступают в зоне СВО. Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

Российские военные успешно наступают в зоне СВО. Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

Президент России Владимир Путин, выступая на коллегии Минобороны, затронул тему специальной военной операции. Он сообщил количество российских добровольцев, идущих на фронт, и напомнил, с кем мы воюем. Наш враг — не украинский народ, а неонацистский режим, захвативший власть в Киеве ещё в 2014 году.

Курская область, 17 декабря

Этот же режим продолжает удерживать небольшой кусок Курской области. Глава региона призвал вывезти в безопасные районы жителей освобождённых Плёхова, Дарьина и Новоивановки. За сутки в боях на Российской земле ВСУ потеряли до 540 человек и несколько единиц техники, в том числе американский бронетранспортёр Stryker.

— По всем признакам ВСУ решили принести в жертву свою курскую группировку. Ротации не проводятся уже почти месяц. В большей степени это заслуга российских артиллеристов и лётчиков, которые держат все маршруты под пристальным наблюдением, пишет канал «Северный ветер».

Уничтожение 120-мм миномёта ВСУ с применением FPV-дрона на Курском направлении. Видео © Telegram / ИЗНАНКА

Сдавшийся в плен Артур Пломбирус, ранее отбывавший срок за убийства и изнасилования, рассказал, что командование им приказало расстреливать жителей Курской области, не говорящих на украинском языке. Вместо этого боевики предпочитают сдаться.

Донецкая Народная Республика, 17 декабря

Генерал Александр Тарнавский займёт пост главы оперативно-тактической группы ВСУ «Донецк», сменив генерала Александра Луценко. Эти изменения связаны с провалами у Покровска.

— Падение Покровска под натиском российских войск станет крупнейшей неудачей для Украины за последние месяцы и усугубит её попытки вырваться из окружения, в то время как российские войска оказывают серьёзное давление на восточной линии фронта, — отмечают американские журналисты.

Нам Луценко известен. Он участвовал в украинском контрнаступлении на Запорожье, битвах за Бахмут и Авдеевку. Все эти события СВО закончились в пользу России. На Покровском направлении ВС РФ освободили Шевченко. От него 3,5 километра до Покровска. Сам город никто пока не штурмует. Его обхватывают с флангов. То есть у ВСУ есть очередная возможность попасть в окружение.

Дроноводы группировки войск «Север» продолжают истреблять поголовье тяжёлых беспилотников противника. Видео © Telegram / Kotsnews

На Кураховском направлении флаг России поднят над Елизаветовкой. 114-й бригаде ВС РФ удалось выбить противника из Старых Терн. Киевское командование признаёт, что это один из самых тяжёлых участков фронта. Военкор Юрий Котенок считает, что в некоторых населённых пунктах ВСУ лишь создают видимость своего присутствия, посылая диверсионно-разведывательные группы. Сейчас русские штурмовики зашли в Зеленовку. Военный аналитик Анатолий Радов говорит о возможном формировании большого участка, где ВСУ окажутся в окружении.

В Часовом Яре противник полностью покинул территорию огнеупорного завода. Здесь работает 98-я гвардейская воздушно-десантная дивизия.

ВСУ бегут по дороге на фронт

Украинские военные самовольно оставляют позиции, а многие даже до них не доезжают. Пропагандист Владимир Бойко рассказал, как под Курахово перебросили 90 боевиков. Из них до фронта доехали трое. Остальные разбежались по дороге. В ноябре за дезертирство правоохранители возбудили 19 тысяч дел. В октябре — на 10 тысяч меньше. За время СВО больше 110 тысяч подобных разбирательств.

Военнослужащие 3-го батальона 242-го полка зачистили и взяли под полный контроль н.п. Анновка на Кураховском направлении. Видео © Telegram / Южный рубеж

— Тот самый накопительный эффект, который приближает Украину к неминуемому понижению мобилизационного возраста. Как бы Зеленский ни противился, а принимать крайне непопулярную меру ему придётся, — считает военный корреспондент Александр Коц.

Источники издания «Страна.ua» описали, как это отражается на поле боя. Если по бумагам у ВСУ на каком-то участке 100 человек, а у ВС РФ — 150, то оборону держать теоретически можно, но на деле больше 50% украинцев уже сбежали. В итоге кратное преимущество. Многие жители Украины, попавшие на фронт, не имеют никакой мотивации, а идейных уже и нет.

— Когда добровольцы погибли, убыли по ранению либо просто выгорели, а армия пополняется бусифицированными мобилизованными, у которых мотивация близка к нулю, то способов заставить их воевать нет, — сетуют в Генштабе Украины.

При этом солдаты у Киева не заканчиваются. Очень много тех, кто откупился и теперь отсиживается в тылу. Военные отмечают, что в тыловых частях свободных вакансий нет. Но, даже будучи на передовой, можно дать взятку и уехать, например, на срочную медицинскую комиссию. В Киев же посылают бумаги о том, как всё хорошо. Там выстраивают планы, которые нереализуемы. За этот год противник потерял больше 560 тысяч человек, а за время проведения СВО — больше 1 миллиона.

Поляки требуют разорвать отношения с Киевом

Волынская резня, произошедшая в середине Великой Отечественной войны, вызывает давние споры между правительствами Польши и Украины. Стоит напомнить, что украинские националисты убили около 50 тысяч поляков только за их национальность. И вроде бы прошло 80 лет, но Варшава не смирилась с произошедшим. Глава фонда «Волынь помним» Катажина Соколовская через издание Myśl Polska обратилась к своему правительству и напомнила о зверствах радикалов.

Почему нужно помнить, как украинские националисты устроили Волынскую резню
Почему нужно помнить, как украинские националисты устроили Волынскую резню

Со страной, строящей свою идентичность на преступной идеологии бандеровцев, нельзя разговаривать на партнёрских началах, ни в коем случае не может быть и речи о дружбе там, где убийцы и организаторы геноцида водружены на пьедесталы, — написала она.

Соколовская напомнила, что украинцы должны быть благодарны за помощь, оказанную им. Отношения с Украиной должны строиться на требованиях именно из-за этой поддержки. Понятно, что никто не разорвёт связи с Киевом. Но сам факт появления таких требований в польской прессе говорит об усталости жителей страны от соседнего государства, где прославляются военные преступники.

Сводки СВО. ВС РФ наступают со скоростью 14 км в сутки, падение Дачного откроет дорогу на Курахово, подсчитан ущерб США от поражения Украины, 16 декабря
Сводки СВО. ВС РФ наступают со скоростью 14 км в сутки, падение Дачного откроет дорогу на Курахово, подсчитан ущерб США от поражения Украины, 16 декабря
Авторы
Даниил Черных
Даниил Черных
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