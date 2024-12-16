РФ воюет не с украинским народом, заявил Путин
Путин: РФ воюет не с украинским народом, а с неонацистским киевским режимом
Президент России Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Россия воюет не с украинским народом, а с неонацистским киевским режимом, который защищает интересы вовсе не простого населения. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на коллегии Минобороны.
«Ещё раз хочу подчеркнуть: мы не с украинским народом воюем, а с режимом, неонацистским режимом в Киеве, который захватил эту власть ещё в 2014 году», — сказал глава государства.
Российский лидер также уточнил, что в круг интересов захвативших власть сторонников неонацистского режима не входит защита населения. По его словам, они действуют исключительно по указке извне, и в соответствии с их «наставлениями» на Украине может произойти снижение возраста мобилизации до 18 лет.
«Этот режим вообще утрачивает, очевидно, признаки государственности», — подчеркнул президент, напомнив, что украинская конституция может продлить срок полномочий исключительно представительного органа власти — Рады.
Данное право никогда не распространялось на президента, и ссылки на объявление военного положения этого изменить не могут, подытожил Путин.
Ранее в ходе выступления на коллегии Минобороны глава государства заявил, что российские войска в 2024 году освободили 189 населённых пунктов в рамках спецоперации. Об успехах ВС РФ в зоне СВО затем доложил и министр обороны Андрей Белоусов, заявивший, что наши бойцы ежесуточно продвигаются на 30 квадратных километров, вынуждая ВСУ перейти в оборону.