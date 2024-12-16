Россия воюет не с украинским народом, а с неонацистским киевским режимом, который защищает интересы вовсе не простого населения. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на коллегии Минобороны.

«Ещё раз хочу подчеркнуть: мы не с украинским народом воюем, а с режимом, неонацистским режимом в Киеве, который захватил эту власть ещё в 2014 году», — сказал глава государства.

Российский лидер также уточнил, что в круг интересов захвативших власть сторонников неонацистского режима не входит защита населения. По его словам, они действуют исключительно по указке извне, и в соответствии с их «наставлениями» на Украине может произойти снижение возраста мобилизации до 18 лет.

«Этот режим вообще утрачивает, очевидно, признаки государственности», — подчеркнул президент, напомнив, что украинская конституция может продлить срок полномочий исключительно представительного органа власти — Рады.