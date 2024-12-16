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«Орешник» (ракета)

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Регион
16 декабря, 11:12

Путин рассказал о скором начале серийного выпуска «Орешника»

Путин: Серийный выпуск комплексов «Орешник» будет налажен в ближайшее время

Серийный выпуск новейшей российской ракетной системы «Орешник» начнётся в ближайшее время. Об это заявил президент России Владимир Путин, выступая на коллегии Минобороны.

Глава государства напомнил, что в ноябре российские войска провели успешное испытание новой мощной ракеты в ответ на удары ВСУ западным оружием. Ракету «Орешник» тогда использовали в безъядерном и гиперзвуковом оснащении.

«В ближайшее время должен быть обеспечен серийный выпуск таких комплексов для защиты безопасности РФ и наших союзников. И это безусловно будет сделано», — пообещал президент.

Напомним, 21 ноября российские войска применили «Орешник» в ответ на удары ВСУ по территории РФ иностранными дальнобойными ракетами. Снаряд поразил завод «Южмаш» в Днепропетровске, производивший корпусы ракет. Ранее в Госдуме отметили, что новыми целями для «Орешника» могут стать не только военные объекты на Украине.

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Life.ru

Наталья Демьянова
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