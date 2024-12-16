Путин рассказал о скором начале серийного выпуска «Орешника»

Серийный выпуск новейшей российской ракетной системы «Орешник» начнётся в ближайшее время. Об это заявил президент России Владимир Путин, выступая на коллегии Минобороны.

Глава государства напомнил, что в ноябре российские войска провели успешное испытание новой мощной ракеты в ответ на удары ВСУ западным оружием. Ракету «Орешник» тогда использовали в безъядерном и гиперзвуковом оснащении.