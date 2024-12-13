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«Орешник» (ракета)

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Регион
13 декабря, 14:58

В США узнали сроки нового удара «Орешником» по Украине

FT: В ближайшее время в США ожидают нового удара «Орешником» по Украине

Согласно информации, предоставленной Financial Times, в США предполагают, что Россия может в ближайшие дни осуществить запуск баллистической ракеты «Орешник» по территории Украины. Представитель Совета национальной безопасности Штатов отметил, что американские власти рассматривают этот возможный запуск как средство запугивания украинских властей и стран-партнёров.

«Вполне возможно, что Россия сделает это в ближайшие дни», — сказал он.

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Ранее в Госдуме отметили, что новыми целями для системы «Орешник» могут стать не только военные объекты на Украине. Существует вероятность, что Россия нанесёт удары по объектам, представляющим угрозу нашей безопасности в других странах. Кроме того, там отметили, что возможны атаки на другие государства в случае агрессивных действий в отношении России.

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Александра Мышляева
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